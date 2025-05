"Me cagué la vida": conmoción por el trágico accidente que sufrió un reconocido deportista argentino

Al contrario de lo que se cree, el accidente sufrido por este joven deportista no lo dejó inconsciente. La conmoción provocó la fractura de la vértebra cervical y dejó paralítico a la joven promesa de natación.

"Cuando llegué al hospital, él estaba en terapia y lo primero que me dijo fue "me cagué la vida... si quedo paralítico, me voy a matar". Imagínate lo que fue para mí escuchar eso", lamentó el padre.

matias bottoni, natacion.jpg

Los próximos pasos a seguir luego del accidente fueron revelados por Luciano Bottoni: "No puede sostener solo el cuello. Si no se estabiliza bien, se vuelve a romper. Los neurocirujanos y traumatólogos están viendo si necesitan intervenir desde atrás para colocarle una barrita que asegure más vértebras ”.

Cómo ayudar a Matías Bottoni tras el accidente

La desesperante noticia del accidente de Matías Bottoni acaparó las portadas de los grandes medios de comunicación. Su familia continúa recaudando colaboraciones en el alias LUCIANOMARTINBOTTONI para solventar los costos de traslados y la permanencia en Buenos Aires, que no será menor a un año según confirmaron los médicos.

"Absolutamente todo va a ser para él, quiero que él tenga las mejores chances. Nosotros no queremos pasar a una vida de lujo con esto, prefiero vivir en la calle y que mi hijo se recupere el ciento por ciento" rogó su padre.