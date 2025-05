Ni bien se estrenó en la plataforma la segunda temporada de Gracias, ¿el siguiente?, que se destaca entre todas las series y películas de la plataforma de Netflix, se entrevero entre los primeros lugares del ranking de las más vistas en todo el mundo.

La segunda temporada de la serie Gracias, ¿el siguiente?, el éxito indiscutido de Netflix, sigue adelante con las historias de la exitosa abogada Leyla Taylan (Serenay Sarikaya), quien había empezado a incursionar en el mundo de las citas online, un tiempo después de quedar con el corazón roto por una traición amorosa. Sus amigas y amigos, como venían haciendo, la siguen acompañando en sus nuevas decisiones de vida.

