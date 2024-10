lionel messi, copa america.jpg El árbitro chileno que reveló haber ayudado a Lionel Messi en una Copa América

El árbitro que le perdonó la vida a Messi

17 años atrás, la Selección Argentina eliminó a México por 3 a 0 en las semifinales de la Copa América 2007. Ese encuentro, que fue arbitrado por el chileno Carlos Chandía, tuvo a Messi como protagonista principal en la noche de Venezuela.

El por entonces jugador del Barcelona abrió el marcador con un verdadero golazo, y Argentina terminó goleando con los goles de Gabriel Heinze y Juan Román Riquelme.

Ahora, este duelo volvió a recordarse nuevamente, ya que el árbitro del partido reveló que favoreció a Lionel Messi en una infracción en la que debió haber sido expulsado por segunda tarjeta amarilla.

“Messi de la nada levanta una pelota y la corta con la mano, pero en mitad de cancha. Ninguna posibilidad de gol del equipo mexicano ni nada por el estilo” declaró el árbitro en el programa ESPN FShow.

Con esa amarilla, Messi no hubiese podido disputar la final de la Copa América en la que la Selección Argentina terminó cayendo ante Brasil, pero lo cierto es que el chileno no se fue con las manos vacías.

Messi entregó su camiseta

La mencionada situación ocurrió en los minutos finales del partido, cuando Argentina ya ganaba 3 a 0. "Esta jugada es amarilla, pero te va a costar la remera. Y no le mostré la amarilla, quedaban dos minutos y medio" detalló el ex árbitro.

Después del partido, Lionel Messi cumplió con su parte del trato: “La camiseta me la fue a dejar al camarín después. Incluso, se la quería sacar en la cancha y le dije que no. Llegó con la camiseta al camarín, me la fue a dejar allá” cerró Chandía.