Antonela Roccuzzo íntima: su vida con Lionel Messi y la carrera que hubiera seguido de no haberse cruzado con el 10

anto modelo.jpg Anto Roccuzzo como modelo de una prestigiosa marca de ropa.

Si bien Lionel Messi ha contado pequeños detalles de la familia en algunos reportajes, la rutina de los Messi es algo que se mantiene bastante resguardado. No obstante, en la nota efectuada por la periodista Adrienne Faurote, Antonela Roccuzzo reveló otros datos que se desconocían.

En uno de los pasajes, la esposa de 10 confesó cuál hubiera sido la carrera que seguiría post secundaria de no haberse cruzado y casado con el mejor jugador del mundo. “Quería ser odontóloga. Comencé a estudiar en Rosario, pero no me gradué por varias razones personales”, expresó y agregó que estudió, además, un año de Comunicación Social en su ciudad natal.

messis.jpg La familia Messi en el living de su casa.

La rosarina además habló de los hábitos diarios que realiza la familia Messi en su vida en Miami. “Mi vida diaria es bastante normal. Nos levantamos temprano, llevamos a los chicos al colegio y después voy al gimnasio o trato de hacer alguna actividad física”, contó a la revista Haute Living. “El resto de la mañana y del día lo dedico al trabajo. Si tengo alguna reunión, evento o compromiso laboral, trato de programarlo mientras los chicos están en el colegio. Por la tarde, me centro en pasar tiempo con ellos. Asistimos a sus actividades extraescolares, cenamos temprano y luego es hora de dormir”, añadió.

En ese sentido, Roccuzzo expresó cómo es tener un día ideal de la familia Messi. “Un día familiar ideal sería juntarnos todos, pasar tiempo con amigos y hacer un asado. En cuanto a un día a solas, ¡ni siquiera recuerdo la última vez que tuve un día entero para mí!”, aseguró. “Pero diría que hacer ejercicio, leer y ver una película sería perfecto”.

familia messi.jpg Antonela, Lionel, Ciro y Mateo alentando a Thiago Messi en las inferiores del Inter Miami.

Justamente leer es una de las pasiones que tiene la primera dama. “Soy una gran fanática de la lectura; Harry Potter es mi favorito", expresó. "También disfruto armar sets de Lego, tenemos una colección en casa. Y, por supuesto, pasar tiempo con mi familia”, agregó.

“Soy una persona muy orientada a la familia. Me encanta mi rutina y tener todo bien organizado. Soy puntual y siempre intento ser respetuosa con el tiempo de los demás, al que valoro mucho”, señaló respecto a su modo de ser. “Mi equilibrio es mi familia. En buenos y malos momentos, siempre estamos ahí para celebrar los éxitos de cada uno y apoyarnos cuando las cosas no van bien”.

messi campeones.jpg Los Messi después de ganar la final del Mundial de Qatar 2022.

Finalmente, Antonela Roccuzzo se refirió a los momentos importantes de su vida acompañando a Lionel Messi como lo fue la final de Qatar 2022 o la mudanza a Miami para la incorporación del 10 al Inter. “Esos momentos están llenos de nervios, pero la parte más hermosa es que experimentamos esas cosas juntos como familia, y mis hijos pueden tener grandes recuerdos. Los momentos vividos desde el primer día los hace inolvidables”.