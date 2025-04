Salió campeón del mundo en 1998 y mandó al Dibu Martínez al psiquiatra

No debería ser irrespetuoso, no debería descender al hostigamiento. Pero parece que en cada partido estamos esperando algo fuera de los límites de su parte. No debería ser irrespetuoso, no debería descender al hostigamiento. Pero parece que en cada partido estamos esperando algo fuera de los límites de su parte.

Emmanuel Petit expresó que está de acuerdo con el folclore futbolístico, pero también opina que hay límites que el arquero argentino sobrepasó: "Creo que Martínez ya fue demasiado lejos. Es suficiente. Soy el primero en aceptar que provocar es parte del fútbol y de la vida en general, pero no debería descender constantemente en la denigración".

Creo que es un muy buen arquero, y que no necesita darse esa motivación tan extrema. Pero en cada lugar al que va, deja una exasperante imagen de su comportamiento.

Emmanuel-Petit-Arsenal-F365-1.jpg Emmanuel Petit cargó contra el Dibu Martínez.

¿Quién fue Emmanuel Petit?

El deportista francés nació en 1970 en Dieppe, Francia, participó en cuatro equipos en su carrera y todos se trataron de fútbol de élite: Mónaco, Arsenal, Barcelona y Chelsea; además salió campeón del mundo con su selección en 1998, donde convirtió el tercer gol del conjunto azul en la goleada por 3 a 0 frente a Brasil. Dos años después se consagró en la Eurocopa realizada en Bélgica y en los Países Bajos.

Sus estadísticas indican que en equipos de fútbol convirtió 20 goles en 524 partidos, distribuidos entre los cuatro equipos donde jugó, y que en la Selección francesa convirtió 6 goles en 63 partidos. En cuanto a premios individuales obtuvo el de Jugador francés joven del año de 1990, Jugador del Mes de la Premiere League y Once de Bronce en 1998 y fue parte del Equipo del año PFA en 1999.