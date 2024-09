futbol, arbitro.jpeg "Quise comprar a un árbitro" la confesión de un expresidente que impactó en el fútbol español

Paco Roig fue presidente del Valencia de España entre los años 1994 y 1997. En la entrevista, comentó que, en un partido de primera ronda ante el Bayern Múnich, pagó tres millones de pesetas para sobornar a un árbitro.

"De eso había en todas partes. Yo quise comprar mediante un representante de jugadores de Madrid que me jodió" comentaba el expresidente, haciendo referencia a la compra de árbitros en el fútbol.

"Paco, el árbitro que te ha tocado es un hijo de puta, es ruso (Nikolay Levnikov), pero yo soy íntimo, y está arreglado, me tienes que dar tres millones" comenta que le dijeron.

Sin embargo, lo que pasó en el inicio del partido no era esperado por Paco Roig: "le doy los tres millones, sale el árbitro y a los cinco minutos me pitan penalti contra el Valencia, que para Zubizarreta" cuenta.

El partido finalizó 1-0 para el equipo alemán. Valencia pasó de ronda después de ganar 3-0 en Mestalla, y terminó quedando eliminado rondas después frente al Schalke en cuartos de final.

La crítica a Vinicius Jr

Dejando de lado al soborno de los árbitros que perdura hasta hoy, el expresidente del Valencia dejó una crítica a Vinicius Jr luego del episodio sucedido el año pasado.

"Antes no había esos problemas o yo no los notaba. Romario era medio negro y no tenía problemas". “A nosotros nos tiran dos o tres gradas, que los aficionados no pudieron entrar en dos o tres partidos, y a este le perdonan" comentó.

Por último, sin pelos en la lengua, expresó: "Será un gran jugador, que yo creo que lo es, pero es un... Es una mierda como persona”.