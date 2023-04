Fernando Lanzone salió a hablar tras el escándalo que se vivió en el Argentino de Ruta

►TE PUEDE INTERESAR: No habría Vuelta de Mendoza ni calendario local por dos años, tras una dura sanción a la Asociación Ciclista Mendocina

Los corredores tenían que realizar un recorrido de 200 kilómetros, en un trazado comprendido entre Luján de Cuyo, Maipú, Godoy Cruz, Las Heras y Parque General San Martín.

La prueba de pelotón no concluyó como se esperaba, ya que se terminó coronando a dos campeones argentinos por decisión de los comisarios de carrera, luego de una improvisada resolución al tener que recortar sobre el final el recorrido, al no tener las garantías establecidas con anterioridad por parte de la Asociación Ciclista Mendocina (el transito estaba liberado en algunos sectores), para salvaguardar la integridad física de los ciclistas.

El final fue escandaloso, donde todo era confusión. Al recortarse el recorrido, los ciclistas tomaron caminos distintos dentro del Parque, llegando de distintas maneras a la llegada. Los comisarios determinaron que hubiera dos campeones argentinos en la prueba de pelotón elite.

El mendocino Alejandro Durán, quien realizó el recorrido completo, fue uno de los ganadores. El segundo campeón fue el bonaerense Sergio Fredes (Regional La Plata), quien había acatado las órdenes de los comisarios y se dirigió al arco de llegada junto al bolivarense Juan Pablo Dotti (Acinproba) y el sanjuanino Leonardo Cobarrubia (Mendocina).

La FACPyR sancionó al ciclismo de Mendoza

El lunes 3 de abril, la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPyR), a raíz de los hechos acontecidos, decidió declarar culpable y sancionar a la Asociación Ciclista Mendocina.

El Tribunal de Disciplina de la FACPyR le aplicó una sanción de dos años para organizar y/o fiscalizar eventos ciclísticos a la Asociación Ciclista Mendocina, presidida por Fernando Lanzone.

Fernando Lanzone y su versión de los hechos

Fernando Lanzone, presidente de la Asociación Ciclista Mendocina, rompió el silencio y habló de lo que pasó aquél día. Además, se refirió a la situación actual de la ACM.

-¿Por qué pasó lo que pasó en el Argentino?

-Creo que el temor y el desconocimiento sobre las carreras de ruta en nuestra provincia, le hizo cometer errores al comisario general. El sabe el reglamento y por supuesto, la ruta, porque la recorrimos juntos el jueves 23 de marzo.

-La FACPyR declaró culpable a la Asociación Ciclista Mendocina y le aplicó una sanción…

-Yo soy parte de la comisión directiva de FACPyR. Si bien la sanción la efectúa el consejo disciplinario, creo que fue excesiva, porque no creo que la Asociación Ciclista Mendocina haya cometido tal error como para dicha suspensión. Nosotros hemos presentado un recurso de reconsideración, donde estimamos y estamos totalmente seguros que esa sanción se va a rever de alguna forma.

-¿Cuál es tu situación actual en la Asociación Ciclista Mendocina?

-Sigo cumpliendo la misma función como el primer día desde que asumí a la comisión directiva, cuando falleció Francisco Chila.

-Cómo sigue todo ahora, Fernando

-Ahora estamos esperando la mejor resolución de FACPyR para poder continuar con el Campeonato de Pista, el que tenemos planeado empezar el 16 de julio. Quiero agradecer a todos los que estuvieron dando su apoyo, a Federico Chiapetta, al Gobierno de la provincia, a mis abogados que ahora también van a empezar a trabajar sobre la gente que difamó mi nombre y mi reputación en las redes sociales. Y continuar de la mejor forma, que me enseñó Francisco Chila para poder llevar esto lo más arriba posible. Creo que logramos una selección mendocina como se estaba trabajando, unida y con toda la fuerza para ganar un campeonato que lo merecíamos. Nos arruinaron la fiesta, pero bueno, siempre el ciclismo da revancha y esperamos poder tenerla.

-Cómo manejas que la gente y los mismos ciclistas pidan por tu renuncia en todos lados, al menos, por lo que se lee en las redes sociales…

Las redes sociales son parte de los tiempos modernos que vivimos. Quizás la gente escriba ahí porque es gratis, siempre lo digo. No sé quiénes son los ciclistas que han pedido mi renuncia. Creo que en el pelotón que formamos domingo a domingo, no he visto ninguna difamación desde ese lado. Y te vuelvo a repetir, todo lo que difamaron en las redes sociales, mis abogados están trabajando para poder solucionar también esos problemas.

-Entonces, ¿quién es el culpable de todo?

Creo en el tribunal de disciplina. Lo que yo te puedo garantizar, es que una carrera de bicicleta es como un partido de fútbol. La autoridad máxima es el árbitro, y en este caso, el comisario deportivo. Si las medidas de seguridad no estaban dadas, se para la carrera, se neutraliza, o se termina en el lugar que tiene que terminarse, pero no vivir todo el caos que hubo en la bajada, en la subida… Todas esas cosas que pasaron aún no las entiendo.

-Se terminó con dos campeones argentinos…

-Alejandro Durán hizo todo el recorrido, el resto de la clasificación lo hacen también los comisarios generales del campeonato. Nosotros pagamos un canon y ofrecemos la sede, eso es todo lo que hacemos.

