Chiapetta defendió al presidente de la Asociación Ciclista: "Critican pero nadie se hace cargo"

Chiapetta expresó que "nosotros como gobierno no tenemos mucho que opinar, la Asociación Ciclista Mendocina apelará y se defenderá de acuerdo a los reglamentos y estatutos de la Federación Argentina". Por su parte, Fernando Lanzone, presidente de la ACM, explicó que por indicaciones de su abogado, se abstendrá de emitir declaraciones por ahora.

Federico-Chiapetta.jpg Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de Mendoza, explicó que desde su cartera no pueden interceder en esta sanción, pero que buscarán que no se perjudique a los ciclistas locales.

La postura de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza

Con el riesgo de que se paralice el normal desarrollo de la actividad de los pedales y su calendario, se consultó al máximo funcionario provincial encargado del deporte, Federico Chiapetta, para conocer su postura sobre el tema. "Nosotros como gobierno no tenemos mucho que opinar, la Asociación Ciclista Mendocina apelará y se defenderá de acuerdo a los reglamentos y estatutos de la Federación".

Luego Chiapetta sumó: "No me parece correcto apuntarle y criticar, como todos hacen, al presidente de la Asociación (Fernando Lanzone). Muchos opinan pero nadie se hace cargo. Por otro lado, a él lo eligen la gente del ciclismo, los clubes y afiliados, y son autónomos", explicando así que el tema no pasa por su órbita y el Gobierno no tiene competencia legal en un tema entre asociaciones civiles que se rigen por sus propios reglamentos.

"Personalmente, lo que más me interesa, es que no se perjudiquen los deportistas. Espero que esto se aclare rápido. Entiendo que Lanzone tiene argumentos para defenderse y apelar. Desde la parte gubernamental no podemos hacer nada" insistió Chiapetta.

Finalmente, el subsecretario de Deportes de Mendoza, aclaró que su postura es que, fundamentalmente, se pueda llegar a un arreglo para que no se perjudique a los únicos que serán realmente castigados por una sanción como la dispuesta por la entidad nacional: los "valientes ciclistas". "Me parece que la Federación Argentina ha sido demasiado impulsiva para sancionar de esta forma, esperemos que se revea, para que los ciclistas puedan desarrollar su actividad, que haya un calendario de competencia. Los problemas dirigenciales que se arreglen en los escritorios y en base a sus estatutos, y que no se perjudique a los deportistas", concluyó.

asociacion-ciclista-mendocina1.jpg La insólita decisión de coronar a dos campeones en la prueba de Pelotón: el mendocino Alejandro Durán, y el platense Sergio Fredes

Cómo fue el problema que motivó la sanción

Toda esta situación, que ha tenido mucha repercusión a nivel nacional, en especial en la vecina provincia de San Juan, donde el ciclismo es furor, se produjo el pasado 27 de marzo, en el cierre de los Campeonatos Argentinos de Ruta. Cuando se disputaba la última prueba, la de Pelotón Élite, los comisarios decidieron acortar el recorrido programado inicialmente, y ahí comenzaron los problemas.

Inicialmente el recorrido era de 200km, en un circuito trazado en Luján de Cuyo, Maipú, Godoy Cruz, Las Heras y con final en el Parque General San Martín. Precisamente en este último lugar fue donde se suscitó el inconveniente. Pese a que la organización, a cargo de la ACM, garantizó la seguridad en todo el circuito, en varios lugares del espacio verde circulaban vehículos normalmente, por lo que los comisarios de la prueba decidieron acortar el recorrido por la seguridad de los corredores.

Pero no todos los competidores fueron advertidos, y hubo dos pelotones que llegaron a la meta desde distintos lugares. Salomónicamente las autoridades de la carrera decidieron coronar a dos campeones, uno que fue el llegó primero con el pelotón que hizo el recorrido total: el mendocino Alejandro Durán, y otro que fue el que cumplió con lo determinado por los jueces, el platense Sergio Fredes, desatándose una escandalosa batahola en la llegada, instalada en la Avenida del Libertador, cerca de los Caballitos de Marly.