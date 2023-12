jonathan barros-juan carlos reveco-entrenadores-02.jpg Ni el calor los frena. La sala del Club de Gimnasia y Esgrima donde se hace boxeo, se ve atestada en cada turno que dictan los campeones. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

"Es una forma de devolver lo que el boxeo nos dio", dijo Jonathan Barros -Yoni-, el ex campeón mundial pluma de la AMB; mientras que el Cotón Juan Carlos Reveco, ex titular minimosca y mosca de la misma entidad sumó: "Uno no se puede alejar mucho del ring después de tantos años, y enseñando seguimos cerquita".

Una escuela "donde todo empezó" en el boxeo mendocino

Este "volver a vivir" de Barros, de 39 años; y Reveco, de 40; tuvo su génesis y varios padrinos. Ambos púgiles hicieron siempre gala de bonhomía, además de su buen boxeo, y para apoyarlos en el duro momento del retiro, le permitieron esta nueva actividad de "profes". Uno de ellos fue el amigazo Ernesto Naveyra, quien le propuso al Cotón dar clases.

jonathan barros-juan carlos reveco-entrenadores-01.jpg Revecp y Barros observan atentos el trabajo de sus alumnos Axel Lloret/Diario UNO

El Club de Gimnasia y Esgrima -el de calle Gutiérrez al 261- fue donde nació el boxeo de Mendoza, de la mano del francés Lucien Chavrier, en 1908. Esta entidad volvió a abrir las puertas al pugilismo, y Juan Carlos Reveco comenzó a sumar pibes curiosos, y la idea se hizo realidad. El malargüino quiso compartir con su hermano de la vida, Barros, y se sumó a la escuela.

"Estamos de lunes a viernes en tres turnos: mañana, tarde y noche. Es muy lindo ver como vienen de la escuela o el trabajo a aprender boxeo. hay algunos que empezaron por curiosidad y otros, como una señora policía, que le sirve para defensa personal", explicó Reveco.

"Queremos agradecer enormemente a quienes nos apoyaron en esta nueva faceta en el boxeo. Ernesto Naveyra lo propuso, y los dirigentes del Club de Gimnasia y Esgrima Andrés Frúgoli (presidente) y Ezequiel García nos facilitaron todo para comenzar este hermoso proyecto que crece día a día" Yoni Barros y Cotón Reveco "Queremos agradecer enormemente a quienes nos apoyaron en esta nueva faceta en el boxeo. Ernesto Naveyra lo propuso, y los dirigentes del Club de Gimnasia y Esgrima Andrés Frúgoli (presidente) y Ezequiel García nos facilitaron todo para comenzar este hermoso proyecto que crece día a día" Yoni Barros y Cotón Reveco

Tiempo de colgar los guantes

Así como la carrera rentada de los dos tomó rumbo en el gimnasio de Pablo Chacón, como pupilos de Ricardo Bracamonte, en el año 2004, el retiro llegó también casi al mismo tiempo.

Juan Carlos Reveco realizó su última pelea el 26 de agosto del 2022 en el estadio Vicente Polimeni. Allí quiso despedirse ante su gente, pero el eterno problema de dar el peso, lo hizo subir muy débil al cuadrilátero, y perdió por KOT3 frente al boliviano Miguel Ángel Canido, que no podía creer que le ganó a su ídolo, y hasta le pidió perdón. El malargüino cerró su carrera con 41 peleas ganadas, 20 por KO; y cinco derrotas. Fue doble campeón mundial minimosca AMB y campeón mosca, también en la Asociación Mundial.

coton-reveco-titulos.jpg Juan Carlos Reveco con sus títulos del mundo

Por su lado, Jonathan Barros se bajó para siempre del ring luego de la derrota en Panamá frente a Jaime Arboleda el 19 de agosto del 2021. Con cada vez menos actividad, el que supo coronarse como titular ecuménico pluma AMB en 2010, se envalentonó tras ganarle a otro ex campeón mundial, Rodrigo La Hiena Barrios (20/2/21) y aceptar una pelea en el exterior, donde finalmente caería por nocáut técnico.

yoni-barros-guaymallen-homenaje-cristian arias.jpg Yoni Barros fue homenajeado este año en la Muni de Guaymallén

Una escuela con "buena vibra"

"Comenzamos con varios pibitos que se fueron acercando por curiosidad, y se fueron entusiasmando y sumando cada día más. Ya tenemos entre 15 y 20 en cada entrenamiento", recordó Reveco, que comenzó hace dos años con este proyecto.

"Hace dos meses el Cotoncito me invitó a sumarme como profe a esta escuela y me encantó la idea de sumarme. Con el enano somos hermanos desde la época en que compartíamos la piecita en el gimnasio de Pablo (Chacón), donde todo se compartía, lo bueno y lo triste", aportó Barros, quien ya ejercía como entrenador en el Polideportivo Nicolino Locche de la Municipalidad de Guaymallén.

Ambos ex boxeadores viven los frutos de haber sido siempre excelentes personas y la sola mención de sus nombres sirvió para comenzar a recibir cada vez más chicos en las históricas salas del Club de Gimnasia y Esgrima, que nació el 15 de noviembre de 1890, como "Club de Paleta", para luego sufrir varias transformaciones.

En 1902 la institución tomó el nombre actual, y en 1908 se separó de quienes practicaban fútbol, que formaron el Club Gimnasia y Esgrima (sin el "de") en el parque General San Martín, conocido como el Lobo del Parque.

jonathan barros-juan carlos reveco-entrenadores-03.jpg Yoni y Cotón. Compartieron juntos el alojamiento en el gimnasio de Pablo Chacón y se animaron a soñar alto y lo lograron: fueron campeones mundiales en el boxeo profesional. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

► TE PUEDE INTERESAR: Claudio Echeverri: un campeón y gran promesa que no renovará con River y se iría en el 2024

"Esto es muy lindo, la gente viene con mucho entusiasmo, al principio con algo de miedo a los golpes, pero cuando ve que se puede aprender la técnica de los movimiento y los golpes sin necesidad de combatir con otra persona, toman confianza y vienen con alegría", destacó Barros.

"Es muy lindo el ambiente, y es hermoso el respeto y cariño que nos tienen los alumnos. Hay profesionales (universitarios), niños, jóvenes, mujeres, de todo..." dice Reveco.

Con algo de brillo de esperanza, ambos celebran que ya tienen un par de pupilos que quieren combatir. "Tenemos a un pibe que iba a debutar este año en el torneo Guantes de Oro, pero por sus compromisos en la Facultad, vimos que no estaba listo aún y esperaremos para que saque la licencia y comience a pelear en unos meses", coincidieron Yoni y Cotón, ya paladeando verse de nuevo en un estadio colmado, aunque esta vez debajo del ring, como hacedores y guías de otros.