Yoni Barros y el inicio de una nueva vida para un campeón mundial

Con el apoyo de la municipalidad del departamento que lo vio nacer, Guaymallén, Jonathan Barros inició un tarea de docencia de boxeo. Hoy, el éxito de la escuelita que funciona em el Polideportivo Nicolino Locche, en el barrio Los Guindos, generó una motivación en la comuna, y Yoni quiere darle un carácter más competitivo y "comenzar a sacar campeones".

yoni-barros-guaymallen-homenaje-01 (1).jpg Jonathan Barros disfrutó con su familia un merecido homenaje por parte de la Municipalidad de Guaymallén. Estuvo su pareja Yanina, su hija mayor Martina, y la recién nacida Brunella.

Homenaje al Profe Barros

Este miércoles por la tarde, la Municipalidad de Guaymallén, de la mano del director de Educación y Deportes Cristian Arias, se realizó un homenaje al púgil, que estuvo acompañado por su familia y los muchos alumnos de la escuelita del gimnasio Nicolino Locche.

La vida de Barros siempre ha sido una lucha, tanto en lo deportivo, como en lo personal. El esfuerzo de este estilizado boxeador no alcanzaba para rendir los frutos, y todo se demoraba mucho en llegar. La fe y la paciencia lo ayudaron a seguir, y por fin pudo coronarse en lo más alto del deporte de los puños; ser campeón mundial.

La vida personal de Yoni también ha sido un compendio de sinsabores, desde el abandono materno, hasta la ruptura de su matrimonio. Pero en esta nueva corriente de cambios, superó obstáculos.

yoni-barros-guaymallen-homenaje-martina barros.jpg Yoni y su hija mayor Martina, campeona mendocina de Boxeo Infantil Sin Contacto (BISC), presente en el gimnasio Nicolino Locche para el homenaje.

Cambios positivos

Tras su última pelea, realizada el 19 de agosto del 2021, que fue derrota en una salida internacional frente a Jaime Arboleda, en Panamá, se evidenció una molestia en ojo izquierdo. Tras los estudios de rigor, se diagnosticó que existía una fractura del hueso orbital, el que fue reparado con cirugía hace poco, trayendo tranquilidad.

Luego de hacer rifas y colectas a puro pulmón, el ex campeón mundial pudo operarse el pasado 19 de octubre

Por otro lado, luego de la separación de quien fue su esposa y madre de su hija Martina, Yoni encontró una nueva pareja hace dos años, y comenzó una nueva relación con Yanina. Fruto de esta nació hace el pasado 14 de noviembre la pequeña Brunella, y el amor y la felicidad volvieron al hogar del ex campeón mundial.

yoni-barros-guaymallen-homenaje-cristian arias.jpg El director de Deportes de la Municipalidad de Guaymallén, que apoyará a Jonathan Barros con mayorees recursos para la escuela de boxeo de la comuna.

Los nuevos proyectos en primera persona

Durante el homenaje realizado este miércoles, Jonathan Barros tomó el micrófono y fue interpelado por amigos y colegas de la comuna de Guaymallén, la psicóloga Érica Curia y el profesor y coordinador Gonzalo Morales, donde repasaron recuerdos de la vida personal del púgil y sus proyectos.

"Quiero devolver un poco de lo mucho que me dio el boxeo en la vida", comentó Barros respecto a su relanzamiento como entrenador de boxeo, donde dejará un poco la faceta social o recreativa, para insertarse en la parte competitiva.

"Guaymallén es el departamento más poblado de Mendoza, tenemos grandes talentos como Abraham Buonarrigo, en plena campaña internacional; Gonzalo Bajinay, una gran promesa de nuestro boxeo; y Juanjo Farías. Pero todos han tenido que irse a otros gimnasios, en especial de Las Heras, como en mi caso, al de Pablo Chacón, para despegar. Es importante que se den las condiciones acá en Guaymallén para que hagan carrera", destacó el ex campeón mundial pluma de la AMB.

"Estoy muy contento de comenzar una nueva etapa en mi vida, y ya no me pesa haber dejado el boxeo activo como me pesaba hasta hace poco. Es que uno se acostumbra a un ritmo de vida y a una preparación mental. Pero esto no es malo, es sólo distinto, y me entusiasma mucho volcar lo aprendido en el boxeo a las nuevas promesas", confesó Yoni para cerrar.