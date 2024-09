Boxeo y deportes de combate: darán una capacitación con certificación sobre preparación física específica

boxeo-guantes de oro-01.jpeg

Capacitación con disertantes reconocidos del boxeo a nivel mundial

La certificación en preparación física ‍en deportes de combate, tiene como objetivo aprender a elaborar entrenamientos a fin de lograr grandes adaptaciones a los deportistas y y asistentes a gimnasios para deportes o fitness.

Participarán como disertantes, el Magiter Gabriel Rezzonico (Buenos Aires - Argentina ), y el Licenciado Diego Gímenez (Mendoza - Argentina ). Como invitados especiales estarán los dos ex campeones mundiales de boxeo Juan Carlos Reveco, ex campeón del mundo minimosca y mosca AMB; y Jonathan Víctor Barros, ex campeón del mundo pluma AMB.

La capacitación está destinada a deportistas, público en general, estudiantes y profesionales de carreras de las ciencias del ejercicio ‍ y la salud y se dictará en el Club Godoy Cruz Antonio Tomba (Calle Balcarce 477), en el siguiente horario: sábado de 15 a 20; y domingo de 10 a 13.

mma Las artes marciales mixtas -MMA- han ganado muchísima relevancia y las competiciones son cada vez más exigentes a nivel internacional.

También se podrá realizar la certificación a través de la modalidad streaming, para quienes no puedan acceder en forma presencial, el cual se transmitirá a través de un canal de Youtube (se entregará un link para poder acceder). El workshop quedará grabado (On Demand), será filmado con dos cámaras y audio.

Fin de semana de capacitación para entrenamiento de combate

El temario:

sábado 26:

Introducción a la preparación física en deportes de combate

Entrenamiento de la fuerza en deportes de combate

Ejercicios básicos

Ejercicios accesorios

Derivados del Levantamiento Olímpico

Entrenamiento pliométrico

Preparación del core

Evaluación de la fuerza

El domingo 27:

Entrenamiento de la resistencia en deportes de combate

Medios y métodos

Evaluación de la resistencia

Periodización del entrenamiento

Modelos de periodización (planificación para un combate de título)

Armado de una clase

Preactivación para un combate

Para mayores datos e inscripciones, comunicarse vía mail a [email protected]; al teléfono +54 2612182925, o vía Instagram: @diegogabrielgimenez.