Ya no lo disimulan: vuelan molotov de Cornejo a Petri y de Petri a Cornejo

Además, el ex ministro de Defensa se animó a cuestionar las políticas de seguridad menducas y el control de los presos, reclamando que se restrinja el uso de celulares en las cárceles luego de que se viralizaran imágenes de un grupo de presos transmitiendo cual streaming desde la cárcel de San Felipe.

Luis Petri junto a su hermana Griselda, quien pidió "transparentar" los números del gobierno de Alfredo Cornejo.

Rodolfo no se queda atrás

Como si todo esto fuera poco para la cartera de la señora y el bolsillo del caballero, apareció el ex gobernador y actual senador nacional Rodolfo Suarez para raspar con todo a Petri luego de que el diputado nacional se ufanara de políticas nacionales vinculadas con el cobro por servicios a extranjeros en hospitales públicos nacionales, acciones que -le recordó Suarez- en Mendoza se aplican a través del Reforsal desde hace un largo tiempo.

¿Alguien manda a pegarle a Petri o son espasmos aislados e individualistas? Para mí, opción A, definitivamente. Horadar la figura de un "aliado” es parte de una estrategia destinada a pinchar lo más que se pueda los números que tiran las encuestas posicionando bien arriba a Petri en detrimento de varios radicales que intentan escalar y no pueden.

Tadeo se le animó nomás

Tadeo García Zalazar, el ministro de la macrocartera que incluye Educación, Cultura, Infancias y otras cosas, se cansó de estar en la gatera con la puerta cerrada y se lanzó de lleno para competir con su par Natalio Mema y el intendente capitalino Ulpiano Suarez. Tadeo busca ser el segundo jujeño en llegar a la gobernación de Mendoza. El primero fue Francisco Pérez.

Será una interna (PASO) la encargada de dirimir quién será finalmente el elegido para representar al oficialismo en Mendoza. Pero volvamos al principio y a una de las noticias de la semana en la provincia: ¿se puede considerar a Petri oficialista?

Tadeo García Zalazar, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y director de la DGE.

¿Karina lo quiere o no lo quiere?

Dimes y diretes envuelven al hombre nacido en San Martín que busca tener su despacho en el Barrio Cívico. El primer chusmerío llega de la mismísima Casa Rosada y da cuenta de que las acciones del ex ministro y actual diputado perdieron valor en las últimas semanas.

No se sabe muy bien porqué pero habría algunos mendocinos que tendrían acceso al oído de Karina Milei y le habrían llenado la cabeza para desestimar la candidatura de Petri so pena de hacer estallar no solo el acuerdo -atado con alambre- entre libertarios y radicales.

También podría hacer que el radicalismo mendocino detone por completo, algo que a Karina le importa poco.

Mar de fondo en todos lados

Salvando las distancias, más o menos lo mismo pasa en la disputa por la candidatura a presidente por La Libertad Avanza. Para muchos no hay dudas de que será el mismísimo presidente quien busque su reelección pero ya hay quienes asumen que el estilo Javier Milei está terminado para el círculo rojo y que dentro de esa estructura sería Patricia Bullrich la única en condiciones de quedarse con el premio mayor.

En una reunión de empresarios tope de gama y algunos dirigentes políticos hace unos días habría sido la propia ex ministra de Seguridad quien soltó “en un balotaje yo gano, Milei no estaría tan segura”. Quien quiera oír que oiga.

Javier Milei o Patricia Bullrich. El presidente ya expresó que buscará su reelección pero la actual senadora nacional no se queda atrás.

Todos somos peronistas

Si a eso le sumamos que el proyecto de suspender las PASO a nivel nacional quedó en terapia intensiva luego de la cumbre peronista de la que participaron Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, entre otros dirigentes de ese partido, en la que se decidió blindar las elecciones primarias, las cosas parecen haberse complicado para el presidente en su pretensión de seguir cuatro años más.

Ese escenario favorece más que a nadie a Bullrich porque le da un oxígeno vital para dejar que la situación avance y mantener viva la llama de su posible candidatura a presidenta. Bullrich y Petri son amigos.