De algo podríamos estar seguros a esta hora: no habrá paz de aquí hasta las elecciones de 2027 en Mendoza. Esta semana abundaron las chicanas entre facciones radicales, ex radicales y mileístas. Un ministro de Alfredo Cornejo se metió de lleno con un asunto sensible para el ex ministro de Defensa Luis Petri: su presunta responsabilidad en el desmanejo de la obra social de las Fuerzas Armadas, IOSFA.
Ya no lo disimulan: vuelan molotov de Cornejo a Petri y de Petri a Cornejo
¿Alguien manda a pegarle a Petri o son espasmos aislados e individualistas? Horadar la figura de un "aliado” es parte de una estrategia para desinflar al diputado en las encuestas
¿Un ministro se manda solo a apuntar con munición gruesa en contra de un "aliado”? Un ministro acá y en la China recibe órdenes del jefe del Ejecutivo, verticalidad pura, organización política pura. Más tratándose de apuntarle a un nada desconocido de la política mendocina.
Griselda recargada
Por el lado de Petri no se quedan atrás en la provocación Su hermana Griselda Petri, autoridad partidaria radical y legisladora provincial, propone "transparentar” los números y las acciones del gobierno de Cornejo, dedo en la llaga para un gobernador que estalla cada vez que lo apuntan con algo de lo que no le gusta hablar.
Además, el ex ministro de Defensa se animó a cuestionar las políticas de seguridad menducas y el control de los presos, reclamando que se restrinja el uso de celulares en las cárceles luego de que se viralizaran imágenes de un grupo de presos transmitiendo cual streaming desde la cárcel de San Felipe.
Rodolfo no se queda atrás
Como si todo esto fuera poco para la cartera de la señora y el bolsillo del caballero, apareció el ex gobernador y actual senador nacional Rodolfo Suarez para raspar con todo a Petri luego de que el diputado nacional se ufanara de políticas nacionales vinculadas con el cobro por servicios a extranjeros en hospitales públicos nacionales, acciones que -le recordó Suarez- en Mendoza se aplican a través del Reforsal desde hace un largo tiempo.
¿Alguien manda a pegarle a Petri o son espasmos aislados e individualistas? Para mí, opción A, definitivamente. Horadar la figura de un "aliado” es parte de una estrategia destinada a pinchar lo más que se pueda los números que tiran las encuestas posicionando bien arriba a Petri en detrimento de varios radicales que intentan escalar y no pueden.
Tadeo se le animó nomás
Tadeo García Zalazar, el ministro de la macrocartera que incluye Educación, Cultura, Infancias y otras cosas, se cansó de estar en la gatera con la puerta cerrada y se lanzó de lleno para competir con su par Natalio Mema y el intendente capitalino Ulpiano Suarez. Tadeo busca ser el segundo jujeño en llegar a la gobernación de Mendoza. El primero fue Francisco Pérez.
Será una interna (PASO) la encargada de dirimir quién será finalmente el elegido para representar al oficialismo en Mendoza. Pero volvamos al principio y a una de las noticias de la semana en la provincia: ¿se puede considerar a Petri oficialista?
¿Karina lo quiere o no lo quiere?
Dimes y diretes envuelven al hombre nacido en San Martín que busca tener su despacho en el Barrio Cívico. El primer chusmerío llega de la mismísima Casa Rosada y da cuenta de que las acciones del ex ministro y actual diputado perdieron valor en las últimas semanas.
No se sabe muy bien porqué pero habría algunos mendocinos que tendrían acceso al oído de Karina Milei y le habrían llenado la cabeza para desestimar la candidatura de Petri so pena de hacer estallar no solo el acuerdo -atado con alambre- entre libertarios y radicales.
También podría hacer que el radicalismo mendocino detone por completo, algo que a Karina le importa poco.
Mar de fondo en todos lados
Salvando las distancias, más o menos lo mismo pasa en la disputa por la candidatura a presidente por La Libertad Avanza. Para muchos no hay dudas de que será el mismísimo presidente quien busque su reelección pero ya hay quienes asumen que el estilo Javier Milei está terminado para el círculo rojo y que dentro de esa estructura sería Patricia Bullrich la única en condiciones de quedarse con el premio mayor.
En una reunión de empresarios tope de gama y algunos dirigentes políticos hace unos días habría sido la propia ex ministra de Seguridad quien soltó “en un balotaje yo gano, Milei no estaría tan segura”. Quien quiera oír que oiga.
Todos somos peronistas
Si a eso le sumamos que el proyecto de suspender las PASO a nivel nacional quedó en terapia intensiva luego de la cumbre peronista de la que participaron Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, entre otros dirigentes de ese partido, en la que se decidió blindar las elecciones primarias, las cosas parecen haberse complicado para el presidente en su pretensión de seguir cuatro años más.
Ese escenario favorece más que a nadie a Bullrich porque le da un oxígeno vital para dejar que la situación avance y mantener viva la llama de su posible candidatura a presidenta. Bullrich y Petri son amigos.
En pocas palabras
- Tensión en el oficialismo: se intensifican las chicanas entre facciones radicales y mileístas en Mendoza, afectando la figura de Luis Petri y Alfredo Cornejo.
- Ataques cruzados: un ministro de Cornejo cuestionó a Petri por IOSFA, mientras la hermana de Petri propuso "transparentar” los números y las acciones del gobierno de Cornejo.
- Escenario político: la competencia interna y las dudas sobre alianzas nacionales y provinciales marcan la previa electoral, con Patricia Bullrich expectante.