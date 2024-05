Me permito repetirlo una vez más: El alcohol al volante mata.

En la mesa radial de Hora Libre, por Nihuil, conversamos -al aire y durante la pausa comercial- qué pasa alrededor de quiénes, en absoluta borrachera, se suben a un auto, ponen primera y se largan a la calle sin más.

¿Nadie advierte que personas en ese estado son como el tirador con un arma cargada (el vehículo en este caso)?

De nosotros depende subir al vehículo en condiciones óptimas, lúcidos y con los reflejos listos para reaccionar ante cualquier eventualidad en calles y rutas.

Sigo con las preguntas. ¿Nadie les dice -por ejemplo- así no podés manejar, vení, descansá un rato, tomáte un café y más tarde seguís viaje?

La responsabilidad directa es, claramente, de quienes manejan ebrios. Pero la secundaria, y porqué no la primordial, es la del entorno: amigos, parientes, etcétera.

accidentes en mendoza alcoholemia positiva 2.jpg Otro accidente vial con el alcohol como elemento preponderante.

Nos rompemos la crisma en debates estériles, como cuánto alcohol en sangre representa beber una copa de vino en la comida... ¡Qué copa ni copa, si para llegar a los 2,59 gramos de alcohol en sangre seguramente han bebido muchísimo más que varias copas y en continuado!

Somos hijos del rigor: exigimos controles viales en cada esquina y test de alcoholemia cada noche en cada ruta pero no somos capaces de parar la pelota y decirnos no, no voy a tomar porque tengo que manejar, o no, así no podés manejar.

De nosotros depende y ésa es la ventaja. Lástima que la rifemos dejando nuestras propias responsabilidades en manos de terceros. ¿Yo, señor? No, señor.

Porque hasta ahora, más que las estadísticas, las noticias nos vienen avisando que vamos perdiendo por goleada. Y lo que perdemos son vidas humanas. Nada más y nada menos.

