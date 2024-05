Quiénes eran las víctimas del conductor borracho que atropelló y mató en el Acceso Sur

►TE PUEDE INTERESAR: Tras el accidente fatal, políticos mendocinos reabrieron el debate por la tolerancia cero al volante

Accidente Acceso Sur.jpg La muerte de Santiago Velázquez y de Leonardo Alarcón se produjo por las graves lesiones que les ocasionó el conductor de una Eco Sport en el Acceso Sur.

El automovilista que causó el terrible accidente, Hugo Martínez Rodríguez, de 44 años, fue imputado este sábado por homicidio simple con dolo eventual y será trasladado a la Penitenciaría Provincial. Al momento del hecho tenía homicidio simple con dolo eventual y será trasladado a la Penitenciaría Provincial.

El sujeto iba a bordo de una Ford Eco Sport roja a alta velocidad, a pesar de estar bajo los efectos del alcohol.

Accidente Acceso Sur choque múltiple.jpg

Leonardo Alarcón era oriundo del Valle de Uco y padre de dos hijos

Con prestación de servicio en la Policía Vial. Además, Alarcón era estudiante de cuarto año de la Delegación Valle de Uco del Instituto Universitario de Seguridad Pública (I.U.S.P). Además era papá de dos hijos, una nena y un varón. Residía con su familia en la localidad de Tunuyán.

Sus compañeros dejaron un sentido mensaje de reconocimiento a su memoria y a su aporte a la Policía.

"De las mejores personas que conocí. Un PADRAZO, buen amigo, hijo, hermano, esposo... Excelente compañero, responsable, predispuesto, respetuoso; siempre acompañando desde su lugar, intentando guiar a sus subalternos en todo momento, empático, solidario. Un gran Lider, con una calidad humana como muy pocos... que deja un recuerdo imborrable en el corazón y la memoria de quiénes tuvimos la dicha de compartir destino con Él... el Inspector que me recibió en la playa con tanta predisposición, y que tuve la suerte de compartir guardias eternas y poder ver convertirse en Principal en esta Vial que hoy lo despide... Hoy nos duele el alma, en lo más profundo y nos va a doler siempre, en ese lugar que él supo ganarse en la vida de todos los que pudimos compartir un poquito de su paso por este mundo.Of. Principal Alarcon, LEITO, como le deciamos quienes le teníamos ese cariño que solo él sabía ganarse, te despedimos con mucha tristeza, con ese dolor que causa la impotencia de lo que se pudo evitar, pero a los que les debía importar, no les importó. No existe consuelo, solo nos queda agradecerle haber pasado por nuestras vidas y habernos dejado a todos algo muy valioso".

Alarcon 1.jpg Leonardo Alarcón era Policía de la Vial y papá de dos hijos pequeños.

El Círculo Policía también realizó un posteo para brindar el pésame a la familia y destacar su labor policial.

Embed

Santiago Velázquez, el preventor de Godoy Cruz

La otra víctima que perdió la vida producto de las lesiones en el accidente vial era preventor y se desempeñaba en la Municipalidad de Godoy Cruz.

Desde la comuna lamentaron el suceso y se comprometieron a redoblar los esfuerzos para evitar este tipo tragedias, provocadas por conductores que exceden el límite permitido de consumo de alcohol.

440197344_828400279102566_3450638674818739445_n.jpg

En su facebook, se presentaba como amante de Boca Juniors, estaba soltero y sus compañeros de Tránsito también realizaron una sentida publicación en las redes.

Santiago Velazquez.jpg Santiago Velázquez, preventor de Godoy Cruz. Facebook

"Con dolor y bronca lamentamos el fallecimiento de Santiago Velázquez, personal de Tránsito de la Municipalidad de Godoy Cruz. Perdió la vida sirviendo a nuestra comunidad. El dolor es doble porque en el mismo incidente de tránsito murió el policia mendocino Leonardo Alarcón Quiroga.Hacemos llegar las condolencias a sus familias y colegas más cercanos.Es una paradoja cruel que aquellos que trabajan controlando y cuidándonos del tránsito mueran atropellados. Estos trágicos sucesos son una dolorosa muestra de la imprudencia y el peligro del alcohol al volante. Vamos a seguir tomando medidas firmes para prevenir estas tragedias. Reforzaremos los controles y seguiremos trabajando incansablemente para concientizar a la comunidad sobre los peligros del consumo de alcohol y la importancia de la responsabilidad al conducir.Queremos que Godoy Cruz sea una ciudad donde todos puedan transitar con seguridad y tranquilidad", publicó en Facebook la comuna.

►TE PUEDE INTERESAR: Cornejo decretó duelo por el accidente con dos muertos en el Acceso Sur y Rus reclamó penas más duras