Lourdes Arrieta escandalo.jpg A pesar de sus 30 años, a Lourdes Arrieta la acusan de haber tenido actitudes infantiles en varias situaciones.

O sea, no sólo la visita a represores al penal de Ezeiza alteró el sistema nervioso de la diputada que ya no cuenta con la simpatía de Karina Milei, “el Jefe”. Habría otras cuestiones también profundas que no han sido blanqueadas y que detonaron el explosivo.

Milei publicó el aviso: "Jefe de La Libertad Avanza Mendoza se busca”

Nada es imposible ni nada es para siempre en política pero la dirigente mendocina que se movió durante 8 meses a sus anchas poniendo y sacando funcionarios de organismos nacionales en Mendoza a quienes su padre trataba como súbditos, hoy está frita.

Facundo Correa Llano quedó en primer lugar para ocupar el cargo de armador de La Libertad Avanza que perdió Lourdes Arrieta. El ex demócrata fue empujado hace unos días a abandonar el PD de manera sorpresiva aunque todo se habría tratado de una estrategia del propio Menem quien preparaba el terreno para lo que finalmente pasó: la salida de Arrieta.

facundo correa llano martin menem.jpg Facundo Correa Llano y Martín Menem, quien le soltó la mano a la mendocina Lourdes Arrieta.

El que sube rápido baja rápido

Dicen, quienes pasillean el Congreso, que la adolescencia de Arrieta es notable. Sus exabruptos no sólo se limitarían a los gritos. Lo que habría enervado de manera definitiva la paciencia de Karina es la filtración del dato que circula ya por todos lados que habla de reuniones de Arrieta con referentes de Unión por la Patria.

La diputada nacional no es original con sus excusas: siempre argumenta "traición” detrás de lo que le pasa. Tanto en la recolección de avales como en la visita a genocidas. Una chica grande de más de 30 años no puede esconderse siempre detrás de la ingenuidad y culpa de otro. Mendoza ha tenido muchos dirigentes sub 30 que han sido brillantes.

La calentura de su reacción luego de conocida la noticia de su despido la pinta de cuerpo entero y la muestra políticamente infantil al salir con un rosario de tuits al que no le faltó la referencia bíblica que adora. Mucha Biblia pero templanza, te la debo.

La historia política de Arrieta es demasiado corta como para que se haya escrito tanto de ella pero su falta de experiencia y su incapacidad para sobrellevar una crisis personal es un golpe a la fila de pibes de su edad que esperan una buena oportunidad en política.

Es deseable que su cambio de actitud de visitar "inocentemente” a genocidas que debió googlear para saber quiénes eran a leer el Nunca Más, sea auténtico y la reivindique como figura pública. De ser así, quizás no le falten ofrecimientos de espacios políticos para integrar y su carrera política pueda seguir.

Lourdes Arrieta represores.jpg La foto del escándalo. Los diputados libertarios junto a los represores condenados por lesa humanidad en el penal de Ezeiza.

Internas Parte II

¿Las intrigas entre Javier Milei y Victoria Villarruel son actuadas? Arriesgaría que sí hasta que la vicepresidenta tiró que Ariel Lijo “no tiene los pergaminos suficientes para estar sentado en la Corte”. Semejante destrato de la vice a un candidato propuesto por el Presidente para uno de los cargos más deseados por los jurisconsultos, no se había visto jamás.

Suavecita la interna de La Libertad Avanza. Uno siempre tiene que pensar que en los políticos hay muchas veces también actores. ¿Podrían estar actuando los dardos que se tiran? Podrían. ¿Es éste el caso? Quilosá.

Vamos a especular. El presidente Milei seduce a una parte del electorado harto del bipartidismo y asqueado de la ostentación en la que caen muchos dirigentes, o lo que él mismo llama "casta”. Villarruel, por su parte, seduce al comúnmente llamado enanito fascista que vive en gran parte de los argentinos, entre ellos, varios de nuestros tíos, hermanos o primos.

Ergo: seducen a electorados distintos y eso es un gran capital de esa fórmula. Alimentar una intriga puede sumarles pero habrían ido lejos con la actuación.

Javier Milei y Victoria Villarruel.JPG ¿Otros tiempos? El presidente Javier Milei junto a la vice Victoria Villarruel.

El capítulo Lijo es una clara muestra de que si esto es un show, se vuelve medio inentendible. Argumenta algo curioso también Villarruel: "Me gustaría que ese lugar fuese ocupado por una mujer”, dice. Antepone que ella no es "feminista”, teme quedar pegada en algo al kirchnerismo y con esa palabra mega estigmatizada huye de esa posibilidad.

Aunque el reclamo de la vice podría ser genuino: de los 107 miembros que tuvo la Corte desde el nacimiento de la República, solo tres fueron mujeres: Margarita Argúas en los ‘70, Carmen Argibay y Elena Highton en el siglo XXI. Es menos del 3% del total.

No es el único asunto en el que el primero y la segunda se diferencian, la vice habilita discusiones en el Senado que Milei preferiría evitar.

Los acuerdos que podrían venir

Se esbozó un armado particular esta semana en el Senado cuando Martín Lousteau quedó encumbrado en la presidencia de la Bicameral de Inteligencia, una comisión clave porque quien la preside y quienes la integran son los únicos que tienen la facultad de auditar el dinero que maneja discrecionalmente la SIDE a la que hace unos pocos días el Presidente le depositó la friolera de $100 mil millones de los que ya se habría gastado el 80%. Es caro espiar en Argentina.

El acuerdo que puso al radical a la cabeza está integrado por parte del peronismo y parte del radicalismo. Lousteau y Alfredo Cornejo pertenecen al mismo partido pero ni ahí ven la política de la misma manera ni creen en el mismo sistema de acuerdos. Cornejo le hace la segunda a Milei de alguna manera, mientras que Lousteau lo detesta. ¿Cómo se zanjarán esas diferencias en los armados que vienen?

Todo indica que cada distrito jugará un partido individual en las alianzas. No es lo mismo Mendoza que la Ciudad de Buenos Aires. El radicalismo está partido en dos: en la Cámara de Diputados de la Nación, la mitad de los legisladores responde al cordobés Rodrigo de Loredo y el resto se identifica más con los díscolos del porteño Lousteau.

En el peronismo pasa más o menos lo mismo: el formoseño José Mayans coqueteó hace unos días con Villarruel diciéndole entre chiste y chiste "tenemos que profundizar la amistad, presidenta”.

En el actual contexto de partidos literalmente partidos, podría pasar cualquier cosa respecto de las alianzas para el próximo año. Hasta los diputados de Mauricio Macri y los de Cristina Fernández se sintonizaron para bajarle el pulgar al presupuesto de la SIDE.

Si juegan para la tribuna, tienen un encono real o fueron –o serán- aliados es algo que se sabrá pronto.

