El 30% de la viviendas de Mendoza no tiene cloacas. El departamento más complicado es Malargüe con el 97,6 por ciento de las casas sin sistema de saneamiento. De todos modos, durante este gobierno la villa cabecera finalmente logró acceder a ese servicio.

CLOACAS-CARTEL.webp Los trabajos para el sistema cloacal de Malargüe.

►TE PUEDE INTERESAR: Qué hay detrás de las promesas de construir casas, uno de los ejes de campaña en las elecciones de Mendoza

Estos son algunos datos del primer informe del Censo 2022, que desnuda la problemática de miles de viviendas. La imposibilidad de acceder a la compra de una casa es un combo que se arrastra por décadas: la inflación, los malos salarios, la inexistente política de créditos hipotecarios y deficientes políticas habitacionales.

Muchas familias que no tienen vivienda propia seguramente alquilan, con lo que implica en este contexto inflacionario, por la falta de oferta y por los elevados precios, que parte de los salarios se los fagocite el pago mensual. Otras vivirán en casas prestadas o con familiares. Esto hace que el negocio inmobiliario se desarrolle sin control y crezca el hábitat informal como resultado de la necesidad. Basta repasar con la memoria la cantidad de familias estafadas con lotes en el Piedemonte (por nombrar una zona), que luego de comprar el terreno, advierten la falta de servicios básicos como agua, cloacas o gas natural.

Estos primeros datos del Censo 2022, además de desnudar la falta de vivienda, explicaN la iniquidad de oportunidades de cientos de mendocinos. Porque mientras en el Gran Mendoza hay disponibilidad casi total de los servicios, en buena parte de Lavalle o en Santa Rosa viven como hace un siglo: sin servicios básicos

Por todo esto, las políticas de viviendas (nacional, provincial y municipales) deben estar asociadas a una idea integral de planificación urbana y del hábitat, considerando sus dimensiones económicas, sociales, sanitarias y de seguridad.

Ante la inexistencia del mercado de crédito, la tenencia de la vivienda se vuelve cada vez más una variable decisiva en las desigualdades de los hogares.

Este año elegiremos gobernador y presidente, por lo que resulta una oportunidad que no se puede desperdiciar para que los candidatos den el debate hacia soluciones definitivas a la crisis habitacional.

De no ser así la población de escasos recursos seguirá condenada a la inestabilidad o a condiciones inadecuadas de vida.

Malas políticas: los créditos UVA

No olvidemos que actualmente hay 110 mil familias entrampadas en los créditos UVA en la Argentina. De ese número, el 4% son mendocinos, es decir, unas 4.400 personas. Se estima que en 8 de cada 10 casos, el acreedor es el Banco Nación.

Recordemos que los créditos UVA fueron presentados en abril del 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri como la gran solución para que los asalariados de clase media pudiesen acceder a una vivienda propia por una cuota menor a la de un alquiler. Estos créditos de tipo prendario en préstamos personales que se usan para la compra de automóviles, fueron una trampa tendida por los bancos que vieron una enorme oportunidad para dar préstamos con actualización de capital y cuotas.

En febrero de este año se dio la primera sentencia contra los créditos UVA en el país y el caso fue en Mendoza. La Justicia Federal de la provincia falló a favor de un deudor de crédito hipotecario UVA. Ordenó al Banco Nación actualizar el importe de las cuotas a partir de 2019 y aplicar el Coeficiente de Variación Salarial del INDEC. El demandante había recibido un préstamo por $2,3 millones en 2017 y , al momento de la sentencia debía $22,5 millones.

Pero aún resta que miles de deudores puedan acceder a una solución judicial para terminar con la pesadilla de los créditos UVA. Incluso la mayoría no pude ni terminar sus viviendas con el dinero que los bancos les prestó.

►TE PUEDE INTERESAR: La Justicia Federal de Mendoza dictó sentencia en favor de un deudor de crédito hipotecario UVA

Mendoza está 4,9 puntos por debajo de la media nacional

La media nacional, según el INDEC, dice que el 65,5 por ciento de los hogares habitan en casa propia. En Mendoza además de estar por debajo de la media nacional, el departamento que tiene menos propietarios es Capital, en donde la tenencia es de 48,6 por ciento. Le siguen Godoy Cruz con el 56% y Tupungato con el 57,5%.

Pero como decíamos al comienzo, muchos mendocinos de los que sí tienen casa, tienen malos o nulos servicios lo que no solo pone en riesgo la salud y las vidas de las familias, sobre todos si son pobres, sino también su salud mental que se ve resentida al sentir el desamparo estatal.

En Mendoza el 69,2% de los hogares tiene gas de red o electricidad para cocinar. Lavalle es el departamento en peores condiciones: solo el 29% de los hogares cocina con gas natural o electricidad.

Mejor mi casa Lavalle.jpg Lavalle implementa el programa Mejoro mi Casa.

El intendente Roberto Righi, en diálogo con el programa Mediodía de Radio Nihuil, contó que en muchas zonas, sobre todo rurales, no logran conseguir las instalaciones eléctricas. “Se nos complica porque no está la energía suficiente, entonces querés hacer funcionar perforaciones de riego y muchas veces te dicen no, mirá, hay 10 perforaciones, vamos a tratar de que funcionemos con una o con dos. Y sólo estoy hablando de perforaciones o de líneas eléctricas, que hace más de 50 años que están en existencia, pero han sacado los transformadores porque la finca está abandonada. Esto denota que la falta de ayuda es un tema que no está sucediendo desde hace muchísimos años y muchísimas gestiones”.

Explicó que los mayores inconvenientes los tienen en la zona rural, sobre todo, porque muchas fincas terminan abandonadas.

“En muchas oportunidades, hemos hemos reiterado que hay que fortalecer las zonas rurales Que a la ruralidad hay que equiparla, proveerla de infraestructura básica para generar arraigo. Sino producimos se produce éxodo de esas familias a las zonas urbanas. Hay muchísimas fincas abandonadas”.

Relató que hoy tienen gas natural la Villa Tulumaya y algunas viviendas de Costa de Araujo, pero que a pesar de las gestiones, los gobiernos (nacional y provincial) no ayudan a la conducción municipal a conseguir gas de red.

También se quejó del sistema de transporte. “Es obsoleto, es de hace 30 o 40 años. Nosotros queremos un sistema de transporte propio. Que hagan frecuencias de Costa de Araujo a Mendoza y con un sistema de transporte interno, cambiar el sistema para que sea mucho más eficiente y por supuesto que haya transporte en lugares donde todavía no hay o hay una frecuencia o dos por día en algunos lugares”. Explicó que en algunas zonas los micros pasan cada 10 o 15 días.

Déficit habitacional: 110 mil personas inscriptas en el IPV

Barrio en Godoy Cruz.jpg Obra en Godoy Cruz, en el complejo Constituyentes.

Actualmente hay 110.000 personas inscriptas en los municipios para acceder a una casa del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda). Durante la gestión del gobernador Rodolfo Suarez se entregaron 7.207 viviendas, mientras que están en obra otras 4.584 y 2.577 esperan licitación para el inicio de construcción.

El ministro de Infraestructura y Planificación Mario Isgro, explicó por Radio Nihuil que “desde hace un tiempo a la fecha la gran mayoría de las viviendas que se construyen fueron hechas con fondos provinciales. No tenemos ningún tipo de financiamiento lo que hace que la situación sea muy difícil de encarar”

Relató que en San Rafael terminaron de construir 35 viviendas con un presupuesto inicial de 240 millones de pesos. Pero con la inflación actual están pagando $400 millones. “Es muy difícil administrar el recurso público en un contexto inflacionario para prever la construcción”.

Y explicó que la política de vivienda de Suarez es a partir de adherir a la Ley de Eficiencia Energética, lo que permite construir casas con energía solar, construcción en seco, ladrillos hechos de la recuperación de plástico, lo que acelera los tiempos de construcción de la vivienda y redunda en mayor optimización de los recursos económicos.

Trazar políticas eficientes

Los Estados (nacional, provinciales y municipales) tienen un rol central en el trazado de políticas eficientes. Esto es el desarrollo de infraestructura, como calles y rutas asfaltadas, redes de saneamiento y agua, conexiones eléctricas, gas de red, equipamiento de escuelas, centros de salud u hospitales.

En 2021 el Estado nacional, lanzó algunas herramientas como el Plan Nacional de Suelo Urbano, el relanzamiento del Procrear y la integración y mejoramiento urbano de barrios populares. Estos instrumentos serán potentes en la medida que estén dotados de presupuesto y se articulen a una política de largo plazo en donde interactúen los estados provinciales para darle soluciones concretas a los problemas de vivienda en la Argentina.

►TE PUEDE INTERESAR: Se pudrió la vecindad: De Marchi y su temor a los ataques del "Chavo" y los sueldos indignantes de los legislador es