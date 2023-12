►TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos: Jackson Hole superó los 2.5 metros de nevadas esta temporada

Afortunadamente, la rápida reacción de los esquiadores hizo que el momento terminara solo en una anécdota. Según se pudo conocer después, el oso buscaba encontrarse con su madre.

Según estimaciones unos 30 mil osos negros salvajes habitan en California y los encuentros con humanos no son comunes. Son raros los casos donde se produce algún incidente con osos.

Almost hit a bear skiing down ridgerun Heavenly. Didn't realize it was a bear until it was too close #Tahoe #LakeTahoe #tahoelife #travel #heavenly #ski #bear #wildanimals