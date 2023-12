Frankie Zampini, un maestro del esquí comprometido con la excelencia

Su primera doble temporada como instructor fue en 2007. Desde entonces, Zampini fue cultivando este amor por la profesión. Trabajó enseñando en el Cerro Catedral y La Parva en Chile, así como en Telluride en Colorado.

“Desde chico me apasionó la nieve y la montaña, esquiábamos en familia como turistas en Chapelco, La Hoya y Cerro Bayo. Mi mujer es la gran responsable de que siga mi pasión. Con su apoyo incondicional nos animamos a que me dedicara 100% a esta profesión que tanto me gusta y disfruto”, rememora Frankie.