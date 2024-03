Marcelo Paladino: un camino dedicación y compromiso con el esquí

BeFunky-collage - 2024-03-05T181940.508.jpg

A los 15 años, Marcelo tuvo un punto de inflexión en su carrera. La alta exigencia económica y logística de las competencias lo obligó a dejar atrás su sueño de convertirse en un corredor profesional. Sin embargo, lejos de desanimarse, encontró en esta experiencia una nueva oportunidad para crecer y evolucionar en el mundo del esquí.

“Fue ahí donde entendí que no se había terminado él esquí para mí, sino que no había hecho más que empezar”, reflexiona Marcelo. Si bien se me había terminado la etapa de corredor, se me abría otra gran puerta en este mundo de la nieve, pasando a estar del otro lado, a capacitarme para poder enseñar y a transmitir todos mis conocimientos y pasión por este deporte”.

Con determinación y perseverancia, Marcelo continuó su camino en el esquí, enfrentando desafíos y superando obstáculos en el camino. Trabajó como instructor en centros de esquí en Andorra y Aspen, expandiendo su horizonte y enriqueciendo su experiencia en el mundo del esquí. “Trabajar en Aspen, un lugar soñado pero nuevo para mí, con un idioma diferente al que llegué sin dominarlo y con todo por aprender. El hecho de haber salido de la zona de confort fue un enorme desafío, pero a la vez muy gratificante, lo cual me trajo aparejado una gran madurez y crecimiento tanto profesional como personal”.

Su dedicación y esfuerzo lo llevaron a alcanzar el nivel más alto como instructor de esquí, un logro que considera el cumplimiento de una gran meta. “Fue cumplir un sueño sin dudas, algo que había soñado desde que empecé con el primer nivel”, dice con orgullo Marcelo. “Si bien el nivel 5 es la formación más alta que tenemos en Argentina, este no deja de ser un deporte que se va actualizando permanentemente y siempre hay algo nuevo por aprender y sumar, es esto lo que hace tan interesante, nunca dejamos de aprender y siempre se puede mejorar en lo que uno hace, sea la disciplina del deporte que practique”.

Además de su labor como instructor, Marcelo fue preseleccionado para integrar el equipo argentino de demostradores, como reconocimiento a su talento y habilidad en las pistas. “Es una gran satisfacción y orgullo, que no deja de ser resultado y combinación de la pasión y de todo lo que he entrenado para ser preseleccionado al equipo nacional”.

Con la mirada puesta en el futuro, Marcelo se prepara para enfrentar un nuevo desafío: representar a Argentina en el Interski de Vail, Colorado con los primeros entrenamientos en octubre. “Es un largo proceso, ya que tenemos un sistema de puntajes en el cual cada preseleccionado tiene puntos en técnica, coordinación, idioma, profesionalismo y otros ítems más, los cuáles cada uno tiene que ir reforzando y mejorando para quedar en el equipo definitivo. Por otro lado también tenemos que hacer presentaciones, workshops, en donde se evalúa la idoneidad, el idioma inglés, conocimiento técnico y metodológico”.

Para todos aquellos que les apasiona el esquí y quieren ser instructores en el futuro, Marcelo ofrece palabras de aliento y un buen consejo. “El camino no es sencillo. Estará lleno de desafíos y obstáculos que hay que sortear, pero siempre que uno haga lo que le gusta y apasiona poniendo lo mejor de uno, no hay manera de tener un mal resultado. Esta profesión te abre muchas puertas, la posibilidad de trabajar en el extranjero, viajar, conocer nuevos países, nueva gente y compartir todo esto con amigos. No tiene precio, es algo hermoso que te regala tanto el deporte, la montaña y nuestra profesión”.

