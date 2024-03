Esquí: Odermatt acumuló su 12° victoria consecutiva en Slalom Gigante

►TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos: Palisades Tahoe extiende la temporada de esquí

De esta manera, Odermatt ahora tiene la segunda racha de victorias más larga en una disciplina en la historia de la Copa del Mundo, superando marcas establecidas por leyendas del esquí como Annemarie Moser-Proell. Solo está a 2 de las 14 victorias en slalom gigante de Ingemar Stenmark, pero Odermatt está mentalizado a igualarlo, con dos carreras más por disputarse esta temporada.

“Me siento nervioso estos días y al principio porque sé que realmente hay que ganar para lograr este récord, no sólo un buen esquí, sino que realmente hay que ganar”, dijo. “Si estás tan cerca, seguro que quieres conseguirlo, pero es muy difícil cada carrera. Simplemente lo estoy disfrutando mientras pueda seguir luchando por el récord”, dijo el suizo tras la carrera.

Además de esta impresionante marca, Odermatt podría lograr un nuevo récord de puntos en una temporada, demostrando su dominio absoluto en el esquí alpino. Con 1.902 puntos en la temporada, está a 140 del máximo histórico masculino logrado la temporada pasada. Todo parece indicar que este récord es pan comido al lado del de Stenmark. En definitiva uno lo llevará al otro.

La acción para el suizo seguirá en las pistas de Are, Suecia con un desafío que lo podría dejar a las puertas de un récord histórico en las finales en Austria del 16 al 24 de marzo.

