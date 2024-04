Actualmente solemos hacer, decir o pensar cosas que no son buenas para el karma. Como vivimos signados por el egoísmo, es muy común que el karma se vuelva negativo, por esto es importante saber cómo se lo puede limpiar, de acuerdo con lo que aconseja Ward.

Cinco consejos para limpiar el karma

1-NO JUZGUES A LOS DEMÁS

Cada persona es difernte. Es tentador y fácil juzgar a los demás, pero muy difícil ponernos en el lugar del otro para entender su situación. Esta es la clave: intentar entender a los demás. El otro no es tonto ni malintencionado, solo es diferente. La fórmula es fácil y clara: respeta a los demás y recibirás respeto.

2-ENFOCA TU ATENCIÓN EN LO POSITIVO

Saca de tu vida todo lo negativo. Enfócate en las cosas positivas. Si recibes 100 comentarios positivos y uno negativo, concéntrate en los positivos. Y al revés: si consigues 100 comentarios negativos y uno positivo, quédate con el positivo. ¿Disfrutas tocando un instrumento? Toca un instrumento. Si disfrutas haciendo un deporte, haz ese deporte. Si intentas ser feliz, transmites felicidad y recibes felicidad.

Karma 3 actitud positiva.jpg Mantener una actitud positiva y amar a los demás, claves para limpiar el karma.

3-AMA SIN ESPERAR NADA A CAMBIO

Si brindas amor, recibes amor. Pero cuidado: si brindas amor con el interés de recibir amor, solo recibirás un amor interesado y falso. Cuando las cosas se hacen por amor no se espera nada a cambio, ni siquiera que te agradezcan. Por eso, es importante brindar amor sin importar lo que recibes, pero seguramente recibirás amor.

4-AYUDA A LOS DEMÁS

En muchísimas ocasiones nuestras metas están orientadas a nosotros mismos, es decir a nuestros propios intereses o beneficios: dinero, comprar un auto, mudarnos de casa, etc. ¿Y si dedicamos un poco de nuestro tiempo a los otros?. Es muy posible que los demás jueguen a nuestro favor en eso que queremos que llegue a nuestra vida. ¡Pero siempre hay que hacerlo de manera desinteresada!

5-NO PIERDAS LAS ESPERANZAS

Está muy claro: a veces las cosas no van bien. Puede tratarse de un mal momento del karma, tal vez a causa de nuestra vida actual, a veces a causa de vidas anteriores, dice Ward. Lo importante en estos casos es no perder la fe tanto en la vida como en el universo y en nosotros mismos. Sonríe. Piensa siempre en positivo. Visualiza los cambios que deseas en tu vida, no solo para ti, sino para tus seres queridos. Las cosas comenzarán a ir bien si le das a la vida una actitud positiva y ella te lo devolverá.