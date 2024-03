Europa: nuevas tormentas dejaron un buen paquete en los Alpes Franceses

Mientras tanto, en Suiza, Glacier 3000 tuvo que cerrar por la fuerza de la tormenta. “Tormenta de Foehn a 3’000m. Aunque el espectáculo es hermoso, no podemos permitirnos ir al campo por razones de seguridad. Esperamos que la madre naturaleza nos deje hacerte disfrutar de las hermosas condiciones de nieve en el glaciar muy pronto”, publicó el resort.

Para aquellos que disfrutan de las mini vacaciones de Pascua en las montañas, estas nuevas nevadas prometen aventuras en la nieve y momentos increíbles en uno de los paisajes alpinos más impresionantes del mundo.

Embed - Les 2 Alpes on Instagram: "Réveil sous la neige ce matin // Woke up under the snow this morning . . . #les2alpes #snowfall #snowfalling #winterdestination #snowday #powday #alpesishere #isere #auvergnerhonealpes"