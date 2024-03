Estados Unidos: Palisades Tahoe se acerca a los 10 metros de nieve acumulada

Pero las nevadas no se quieren ir todavía. Los pronósticos prevén más nevadas esta semana, con nieve todos los días, y se estiman alrededor de 20 cm para la noche del viernes. A pesar de la llegada de la primavera, marzo sigue sorprendiendo a todos con las nevadas inesperadas. Ya registra 3,3 metros de nieve caída en el resort solo este mes.

El domingo de Pascua puede que frenen las tormentas para darle paso un rato al sol. Sin embargo, las nevadas siguen en agenda para las próximas semanas y abril también seguiría dejando excelentes condiciones para el esquí.

Embed - Palisades Tahoe on Instagram: "Pow Day! We were *not* expecting 15 inches of snow on Friday night/Saturday morning alone, but WE’LL TAKE IT! Today ended up being one for the books. As usual, Alpine was the place to be. Video: @rileybathurst"