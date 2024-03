Esquí: Gut-Behrami se lleva otro Globo de Cristal

► TE PUEDE INTERESAR: Eclipse total 2024: un espectáculo único sobre las pistas de esquí

Con ocho triunfos en diferentes disciplinas esta temporada, Gut-Behrami ahora buscará otro récord: convertirse en la cuarta esquiadora en ganar cuatro Globos de Cristal en una misma temporada.

“Estoy feliz de que mañana será una carrera bastante desafiante similar a la que tuvimos hoy. Voy a tomar todo lo que tenía hoy. La forma en que esquié, la forma en que cometí los errores, lo que tengo que mejorar, lo que tengo que evitar y mañana intentaré mostrar otra buena racha”, dijo Gut-Behrami, que en caso de ganar se unirá al grupo selecto de Lindsey Vonn, Mikael Shiffrin y Tina Maze con cuatro globos en la misma temporada.

Embed - Audi FIS Ski World Cup on Instagram: " Women’s Super G World Cup Winner 2023/2024, Lara Gut-Behrami Lara is the first Swiss woman to win three different World Cup classifications in a single season since Vreni Schneider won the slalom, giant slalom and overall World Cup in 1994/95. Gut-Behrami has equaled Lindsey Vonn and Katja Seizinger with a joint-record five crystal globes in the Super G on the women’s side. Amazing! What a champion! #fisalpine #ski #wintersport #skiaustria"