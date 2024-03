Eclipse total 2024: un espectáculo único sobre las pistas de esquí

►TE PUEDE INTERESAR: St. Moritz: cuna del esquí y de "leyendas rojas"

Para quienes no hayan presenciado este evento alguna vez es importante recordar las recomendaciones de la NASA para observar un eclipse de manera segura. No se debe mirar directamente al sol sin eclipsar o parcialmente eclipsado sin la protección adecuada para los ojos. Para ver un eclipse solar parcial, se deben utilizar lentes de eclipse y deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2.

Algunos resorts como Sugarloaf venderán lentes para eclipses personalizados con la marca Sugarloaf para garantizar la seguridad y como recuerdo del histórico evento. Dado a que el eclipse está programado para la tarde, las operaciones del centro de esquí se frenarán temporalmente para que todos puedan disfrutar del evento y no haya mucho movimiento que pueda tapar la visión de los presentes.

Se viene un evento único en las montañas y no se repetirá en estos países hasta el 2044 cuando el eclipse pase por Groenlandia, Canadá y USA en los estados de Montana y Dakota del norte.

"Sugarloaf es una de las pocas comunidades que cae perfectamente en el camino de la totalidad para el eclipse solar que tendrá lugar el lunes 8 de abril. Únete a nosotros para Sugarloaf Skiclipse, un fin de semana lleno de celebración patrocinado por nuestros amigos en Orono Brewing Company. Disfruta de música en vivo gratis durante el fin de semana con Skosh , The Tom Faunce Floyd Experience, tocando Dark Side Of The Moon, y DJs Max Dansky OFC & Dana", publicó en sus redes el centro de esquí.

