Esquí: Mikaela Shiffrin se destacó en Saalbach y se llevó otro Globo de Cristal

►TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos: un tormentón dejó 1,2 metros de nieve en Front Range

Con esta victoria, Shiffrin cierra una nueva temporada cosechando su octavo Globo de Cristal en Slalom y el decimosexto en su carrera. Además, su victoria 60 en esta disciplina y se encamina a las 100 victorias en la Copa del Mundo. ¡Increíble!

Embed - Stifel U.S. Ski Team on Instagram: "@mikaelashiffrin closes out the season on top with her 97th career victory!! #stifelusskiteam"

Embed - Mikaela Shiffrin on Instagram: "Soakin’ this moment in with my team…this has been a season full of emotions and successes and challenges and patience and trust. And I’m so thankful for their support and guidance through it all #stifelusskiteam"