Esquí alpino: Odermatt llega a las finales austriacas en busca de un inédito récord

Vincent Kriechmayr, el esquiador austriaco, y Cyprien Sarrazin, una joven promesa francesa, buscarán cortar el envión de Odermatt en Super-G y privarlo de un nuevo récord. Sin embargo, lo más difícil parece el duelo entre Odermatt y Sarrazin en descenso, en una rivalidad entre ambos que ya tuvo enfrentamientos memorables en Wengen y Kitzbuhel.

Con nueve victorias consecutivas en el slalom gigante de la Copa del Mundo, el suizo está a dos de igualar el mítico récord de Ingemar Stenmark. La pregunta que todos se hacen es si Odermatt podrá no descuidar ninguno de los frentes que le quedan por delante.

Las finales llegan a Saalbach con muchas cosas aún por definir. Se vienen jornadas a pura velocidad y adrenalina y Odermatt buscará seguir haciendo historia en el esquí alpino.

