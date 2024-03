“Bienvenidos al club de las 600 (pulgadas), fans de Alyeska”, publicó el resort y agregó: “La madre naturaleza abrió el sistema de abastecimiento de agua ayer por la mañana y la tormenta se intensificó durante la noche. Durante la noche, otras 16” de polvo soplador cubrieron nuestras laderas y se ven profundas”.

Embed - Alyeska Resort on Instagram: "Welcome to the 600” club, Alyeska fans. Mother Nature turned on the waterworks yesterday morning & the storm intensified through the evening. Overnight, another 16” of blower powder coated our slopes & it’s looking deep. Please be patient with our teams as they dig out their stations & prepare to open the mountain safely. Alaska DOT will also be conducting avalanche mitigation on the Seward highway today from mileposts 99 to 90. Motorists should expect delays of up to 60 minutes between 10:00am and 4:00pm. Today’s forecast is calling for more snow to start, transitioning to mixed precipitation this afternoon, increasing winds, & a high temp near 37* @tuckerscreative @e_r_i_n_s_p_o_n_g #powday #skiing #snowboarding #girdwood"