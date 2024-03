Esquí: vuelta, triunfo y récord para Mikaela Shiffrin

►TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos: la nieve superó el promedio anual en Lake Tahoe

En declaraciones post carrera, Shiffrin se mostró feliz por su vuelta a las pistas. “Fue muy agradable correr de nuevo hoy y algunos nervios y todas las emociones que esperaba sentir. Estoy muy orgullosa de todo mi equipo y segura de mí misma por volver acá y mostrar mi esquí”, dijo Shiffrin y agregó: “La segunda manga fue una de mis mejores carreras, así que estoy muy feliz de poder hacerlo de nuevo esta temporada”.

Además, igualó el récord de Ingemar Stenmark y Lindsey Vonn de ocho títulos en la Copa del Mundo en una misma disciplina. ¡Impresionante!

Ahora, se viene toda la acción en las finales de la Copa del Mundo en Saalbach, Austria, donde las mejores esquiadoras del mundo lucharán por el Globo de Cristal. Con la suiza Lara Gut-Behrami liderando la general, se vienen días cargados de competencia y adrenalina con las últimas bajadas de la temporada.

Embed - Stifel U.S. Ski Team on Instagram: "“Mikaela’s never started a race that she doesn’t think she can win. So, if she’s ready to race, that means she’s ready to win.” - @ted_ligety on this week’s Stifel Snow Show And win she did. No. 96 and eighth slalom globe this is how @mikaelashiffrin does it. #stifelusskiteam @nbcolympics"