Estados Unidos: la nieve superó el promedio anual en Lake Tahoe

La tormenta, que llegó el viernes, se desató con violencia el domingo con fuertes ráfagas de viento y condiciones que se extendieron más allá de California, afectando partes de Nevada, Utah y Colorado.

One more look at this crazy storm that brought over 8 FEET of snow and winds that exceeded 190 mph at times!