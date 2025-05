Biden anunció que ya inició su tratamiento contra el cáncer

El pronóstico de Joe Biden

“El pronóstico es bueno. Estamos trabajando en todo. Me siento bien y todos son optimistas”, dijo luego de dar un discurso en Delaware en homenaje a los caídos en guerra. Fue su primera aparición pública desde que se conoció el diagnóstico, a mediados de mayo.

Joe Biden-despedida-efe 3.webp Joe Biden junto a Kamala Harris, cuando se despidió de su Gobierno.

Según explicó, el tratamiento consiste en tomar una pastilla específica durante seis semanas, seguida por otra fase. “La expectativa es que vamos a superar esto. No está en ningún órgano, mis huesos están fuertes, no ha penetrado”, aclaró en declaraciones recogidas por The Washington Post.