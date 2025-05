“Primero miraría qué está ocurriendo. Me fijaría en los hechos. Si creo que alguien ha sido maltratado, no importa si me cae bien o no, eso no influye en mi decisión”, dijo Donald Trump durante una conferencia en la Casa Blanca, acompañado por el empresario Elon Musk.

La amistad de Donald Trump y Sean Diddy Combs

Aunque Donald Trump y Diddy compartieron una amistad en el pasado, incluso aparecieron juntos en un episodio de The Apprentice en 2012, el mandatario aclaró que no han hablado en años. “Solía gustarle mucho, pero creo que cuando me presenté como candidato político, eso cambió”, comentó.