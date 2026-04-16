Casi 2 metros de nieve en abril: Palisades Tahoe revive el final de temporada

Hoy la operación con 11 de 39 medios de elevación en funcionamiento y cerca del 10% del terreno habilitado. Aun así, la nieve en altura cambió el panorama y devolvió días de powder que reactivan el interés. Desde el centro insisten en moverse con precaución: esquiar acompañado, llevar equipo de seguridad y evitar zonas de riesgo como los tree wells.

En cuanto al clima, el arranque de semana se presenta frío, con temperaturas bajo cero en altura, algo de sol y chances de nevadas aisladas.

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La atención está puesta en lo que viene: los modelos empiezan a mostrar otra posible tormenta entre el domingo y comienzos de la próxima semana, con aire frío y potencial para dejar desde varios centímetros hasta cerca de 30 centímetros si se concreta. De ser así, la temporada podría seguir estirándose un poco más.

En un año complicado, Palisades Tahoe encuentra en abril su mejor momento y confirma que, hasta el final, la nieve siempre puede sorprender.