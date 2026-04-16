Cuando gran parte del oeste de Estados Unidos empieza a despedirse del invierno, Palisades Tahoe va a contramano. Un ciclo de tormentas le dio una segunda vida a la montaña y la metió entre los últimos centros de esquí que siguen operativos en la región, con condiciones que hace pocas semanas parecían fuera de alcance.
Casi 2 metros de nieve en abril: Palisades Tahoe revive el final de temporada
Un temporal tardío le cambió la cara a Palisades Tahoe y acumuló más de un metro de nieve, reactivando las condiciones en uno de los últimos centros de esquí abiertos en el oeste Estados Unidos
En las últimas horas cayeron cerca de 30 centímetros de nieve nueva en sectores altos, dentro de un evento que dejó más de un metro acumulado en altura y alrededor de 60 cm en la base. Solo en abril ya suman unos 1,8 metros, el mejor registro para este mes desde 2022. Así, la temporada alcanza los 8,8 metros totales, cerca del 88% del promedio histórico.
El contraste con lo que fue el invierno hasta ahora es fuerte. Desde noviembre, gran parte de las estaciones del oeste estadounidense tuvo una de sus peores temporadas recientes, marcada por falta de nieve y temperaturas altas. En ese contexto, Palisades aparece como una excepción clara en este cierre.
Hoy la operación con 11 de 39 medios de elevación en funcionamiento y cerca del 10% del terreno habilitado. Aun así, la nieve en altura cambió el panorama y devolvió días de powder que reactivan el interés. Desde el centro insisten en moverse con precaución: esquiar acompañado, llevar equipo de seguridad y evitar zonas de riesgo como los tree wells.
En cuanto al clima, el arranque de semana se presenta frío, con temperaturas bajo cero en altura, algo de sol y chances de nevadas aisladas.
La atención está puesta en lo que viene: los modelos empiezan a mostrar otra posible tormenta entre el domingo y comienzos de la próxima semana, con aire frío y potencial para dejar desde varios centímetros hasta cerca de 30 centímetros si se concreta. De ser así, la temporada podría seguir estirándose un poco más.
En un año complicado, Palisades Tahoe encuentra en abril su mejor momento y confirma que, hasta el final, la nieve siempre puede sorprender.