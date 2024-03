►TE PUEDE INTERESAR: Esquí alpino: Odermatt llega a las finales austriacas en busca de un inédito récord

En tanto, el centro de esquí Eldora se vio obligado a cerrar debido a la magnitud del temporal que dejó más de un metro en las últimas horas.

“Gracias por su paciencia mientras seguimos excavando tras la mayor nevada que vimos en décadas: más de 40 pulgadas (un metro) en 48 horas. La seguridad sigue siendo la máxima prioridad para nuestros clientes y el personal, y lamentamos anunciar que no será capaz de abrir esta mañana (Viernes 15/3). Nuestros equipos están trabajando al máximo para despejar los estacionamientos, desenterrar los medios, mitigar los efectos de avalanchas y colaborar con el condado para garantizar que Shelf Road sea transitable. Por favor, no venga a Eldora hasta que publiquemos un anuncio de todo despejado. Eso podría ocurrir esta tarde, o el sábado por la mañana. Hasta entonces, los estacionamientos estarán cerrados y no se permitirá la entrada”, publicó el resort en su sitio web.

