Austria: suspensión en Saalbach y Odermatt se quedó con su cuarto Globo de Cristal

“Fue una temporada extraña con algunas cancelaciones, pero tuvimos un muy buen enero y febrero, carreras de alta calidad, medallas geniales y si eres líder de cara a la última semana, te mereces el mundo. Fue mucha espera, pero siempre me sentí muy bien y motivado para correr”.

Embed - Audi FIS Ski World Cup on Instagram: "These emotions are real !!! A moment you will never forget Congratulations @marcoodermatt World Cup Downhill Winner 2023/2024 #fisalpine #ski #skiaustria"

Embed - Audi FIS Ski World Cup on Instagram: "Dreams unlocked! You’ve dreamed of it, you’ve worked hard for it, and now it’s yours. Marco’s DH results this season 2x 2x 2x Congratulations Marco #fisalpine #ski #wintersport"