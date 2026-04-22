La inteligencia rusa se expande por Europa: la advertencia de un país de la ex Unión Soviética

El servicio de seguridad interna de Estonia publicó un informe detallado sobre las amenazas actuales para la región. Este país, que en el pasado formó parte de la URSS, sostiene que la inteligencia de Rusia mantiene una presión constante sobre las naciones de la OTAN. Los agentes rusos trabajan para consolidar una infraestructura que logre sobrevivir a cualquier escenario de paz.
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Las autoridades de Tallín detectaron una cantidad inédita de personas que trabajan bajo las órdenes del Kremlin durante el último periodo. El director del organismo de seguridad aclaró que estas cifras demuestran el éxito de las tareas de prevención locales. Los servicios como el FSB y el GRU operan principalmente desde territorio ruso para influir en Europa.
Reclutamiento en los pasos fronterizos
La captación de nuevos informantes ocurre en los cruces de frontera y mediante aplicaciones de mensajería digital. Los objetivos principales son personas que manejan datos sensibles sobre el apoyo logístico brindado a Ucrania. También buscan recolectar detalles sobre los movimientos de las fuerzas aliadas en la zona durante la actual guerra.
Agentes del servicio fronterizo ruso trabajan vestidos de civil para identificar perfiles útiles entre los viajeros. Estos oficiales consiguen colaboradores sin utilizar las redes de residencia extranjeras que eran habituales anteriormente. La nación estonia vigila de cerca estas maniobras que buscan quebrar la seguridad de las instituciones democráticas vecinas.
Las limitaciones comerciales obligaron a Moscú a diseñar esquemas complejos para conseguir tecnología de origen occidental. El reporte indica que existen empresas registradas en territorio estonio que funcionan como fachadas comerciales. Estas compañías compran bienes de uso dual y los envían a través de terceros países para evitar los controles oficiales.
Cerca de un tercio de la mercadería declarada como tránsito hacia el territorio ruso no llega a su destino final. Por este motivo, los organismos de seguridad solicitan una prohibición general para este tipo de traslados. La cooperación entre los estados bálticos, Finlandia y Polonia resulta clave para que las medidas restrictivas tengan un efecto real y directo.
Peligro inminente
El retorno de antiguos prisioneros que pelearon en el frente representa un riesgo extra para la seguridad colectiva. Muchos de estos individuos participaron en acciones criminales durante la guerra y mantienen posturas ideológicas radicales. Estos grupos forman una base de reclutamiento natural tanto para la inteligencia como para las organizaciones delictivas.
Las autoridades locales incluyeron a estas personas en registros que prohíben su entrada al espacio Schengen. El gobierno espera que otros países europeos adopten medidas parecidas para blindar sus fronteras. La estabilidad de la zona depende de la capacidad de los servicios internos para frenar estas redes antes de que logren una expansión mayor.