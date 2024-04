Estados Unidos: Alyeska Resort se acerca a los 19 metros de nieve

►TE PUEDE INTERESAR: Suiza: un accidente dejó tres muertos en los Alpes

De cara a lo que viene para el resort alasqueño, se esperan nevadas aisladas para lo que resta del jueves y viernes y la nieve volvería el martes con promesas de lindas bajadas en Alyeska.

Embed - Alyeska Resort on Instagram: "Happy April, Alyeska fans! While our season is coming to a close at the end of April, we have a month packed full of exciting events for you. Check out the end of season information below (peep that new Passholder Day!) so we can ski out this season with a splash -- LITERALLY! Closing Day: Sunday 4/28 Season Passholder Appreciation Day: Monday 4/29 April Events! Alyeska Banked Slalom: Sunday 4/14 Challenge Alaska Spring Fling: 4/14-4/20 Live at the Sitz!: Every Friday & Saturday night! Alyeska Spring Carnival featuring the Alaska Airlines Slush Cup: 4/26-4/28 : @sam_kikuchi"