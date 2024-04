Así se vivió el eclipse en los centros de esquí de Estados Unidos

► TE PUEDE INTERESAR: Las primeras nevadas del otoño sorprendieron a todos en la patagonia

Para garantizar la seguridad de los espectadores y dar un recuerdo especial, algunos resorts, como Sugarloaf, ofrecieron lentes para eclipse personalizados con el logo del resort. Además, dado que el eclipse ocurrió durante las operaciones de los centros de esquí, varios frenaron momentáneamente sus labores para permitir que todos pudieran disfrutar plenamente del evento sin molestias.

Con la promesa de no repetirse en estos países hasta el año 2044, cuando el eclipse vuelva a pasar por Groenlandia, Canadá y los estados de Montana y Dakota del Norte en USA, los fanáticos de las tablas se llevan otro recuerdo inolvidable que les regala la naturaleza.

