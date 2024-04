St. Moritz se une a Ikon Pass para la temporada de esquí 2024/25

►TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos: 4 de los 5 resorts más nevados son de Utah

Para la temporada de invierno 2024/25, quienes adquieran el Ikon Pass podrán disfrutar de siete días de acceso combinado en las montañas de St. Moritz en cualquier fecha de la temporada. Además, quienes tengan el Ikon Base Plus Pass e Ikon Base Pass tendrán cinco días de acceso combinado, también sin restricción de fecha.

Ikon Pass ofrece además beneficios exclusivos como First Tracks, oportunidades de viaje, membresía en Protect Our Winters y Peak Perks con descuentos en marcas reconocidas como The North Face, Blenders y Db Bags.

Con esta nueva incorporación el pase ofrecerá acceso a 59 destinos en cinco continentes, abarcando 11 países y 17 estados americanos, e incluyendo cuatro provincias canadienses. Para aquellos que quieran asegurar su Ikon Pass para la próxima temporada, el 18 de abril es el último día para aprovechar los precios más bajos de la primavera, antes de que los precios suban.

¡Con la noticia de St. Moritz en las filas del Ikon Pass, los fanáticos de las tablas tienen mucho para ilusionarse la temporada que viene!

Embed - St. Moritz Joins the Ikon Pass | New to the crew, Ikon Pass welcomes the stunning scenes of St. Moritz in the Upper Engadin Valley of the Swiss Alps - where glamour, lifestyle, sports,... | By Ikon PassFacebook