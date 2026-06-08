La temporada de nieve 2026 llega con buenas expectativas para el invierno

Durante la presentación, el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación y presidente del Instituto Nacional de Promoción Turística, Daniel Scioli, aseguró que las perspectivas para la temporada son alentadoras y destacó el trabajo que se viene realizando para fortalecer el turismo interno. Además, señaló que Argentina continúa ganando posicionamiento como destino turístico internacional gracias a la calidad de sus servicios, las inversiones realizadas y el crecimiento de la conectividad aérea.

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la participación de varios de los principales centros de esquí del país, que presentaron sus novedades para el invierno. Estuvieron presentes representantes de Cerro Bayo, Caviahue Ski Resort, Cerro Castor, Laderas Cerro Perito Moreno y Las Leñas, quienes dieron a conocer nuevas propuestas, promociones y obras de infraestructura que buscan mejorar la experiencia de los visitantes.

Desde la CAEM también remarcaron que la temporada comienza con nuevas instalaciones y una fuerte apuesta por la sustentabilidad. Su presidente, Carlos Arana, destacó además que los precios del sector se ubican por debajo de la inflación acumulada desde 2024, una situación que contribuye a mejorar la competitividad de los destinos argentinos frente a otras alternativas de la región.

BeFunky-collage (30)

Por su parte, la presidenta de la CAT, Laura Teruel, resaltó la importancia que tiene cada temporada invernal para las economías regionales. Señaló que la nieve genera empleo, inversión y oportunidades para miles de familias, además de impulsar el desarrollo turístico en numerosos destinos de montaña.

La presentación también sirvió para poner en valor la diversidad de la oferta invernal argentina, que combina esquí, snowboard, naturaleza, gastronomía, aventura y experiencias para distintos perfiles de viajeros. Con centros de esquí distribuidos a lo largo de la cordillera y una infraestructura que sigue creciendo año tras año, el sector espera un invierno con una importante afluencia de turistas nacionales e internacionales.

Con las primeras nevadas ya presentes en varios destinos y los preparativos entrando en su etapa final, la temporada de nieve 2026 quedó oficialmente inaugurada y todo indica que la montaña volverá a ser una de las grandes protagonistas del invierno argentino.