Esquí: Mikaela Shiffrin sumó su victoria número 98 en Levi

Luego, en la segunda manga, la estadounidense amplió su ventaja inicial y cruzó la meta con una diferencia de 0.79 segundos sobre la austríaca Katharina Liensberger, quien quedó segunda. El podio lo completó Lena Dürr, que no logró repetir su rendimiento de la primera manga.

Más allá de la victoria, el slalom de Levi tiene una curiosidad: las ganadoras reciben un reno como premio. Este es el octavo reno para Shiffrin, que en Levi se siente como en casa.

La acción de la Copa del Mundo sigue el próximo fin de semana en Gurgl, Austria, donde se disputa otra prueba de slalom femenino. Mikaela, que está cada vez más cerca de llegar a las 100 victorias y buscará seguir haciendo historia.

