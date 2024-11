California: arranca la temporada de esquí en Mammoth

Para el primer día, Mammoth abrirá las sillas Lower Panorama Gondola, Face Lift Express y Unbound Express. Además, el Upper Panorama Gondola estará disponible con paseos panorámicos hasta el domingo 17. Las pistas habilitadas serán Broadway, Saddle Bowl, Silver Tip y Rusty’s, y el sábado sumarán el Discovery Express, que dará acceso al trail Sesame Street.

