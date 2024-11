Esquí: Aspen Mountain y Snowmass adelantan su apertura

►TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos: Lake Tahoe pone primera y abre el primer resort de la temporada

Durante los preparativos, quienes suban a las montañas antes del 23 de noviembre deberán evitar las zonas con máquinas en funcionamiento, usar ropa reflectante y luces al moverse en horarios nocturnos. Y a partir del 18 de noviembre, estará prohibido el esquí de travesía en Aspen Mountain, mientras el equipo ultima los detalles para la apertura. Una vez habilitada la temporada, será obligatorio contar con un pase específico para esta actividad y utilizar las rutas designadas, que estarán disponibles en la app Aspen Snowmass.

En el marco del Master Plan de Snowmass, el resort instalará una silla cuádruple de alta velocidad, llamada Coney Express que reemplazará a la actual silla Coney Glade, facilitando el traslado de los esquiadores desde Snowmass Mall y aliviando las filas en los días de mucha gente.

Las fechas de apertura para marcar en el calendario:

