Video: una avioneta en emergencia cayó sobre un auto en una autopista y quedó grabada.

Florida avioneta autopista

Las imágenes muestran el instante en que la aeronave, que pertenecía a la empresa Tailwinds Flying, perdió potencia en ambos motores y aparece en la autopista detrás del automóvil impactándolo en la parte trasera en el carril sur de la I nterestatal 95 en plena hora pico de tránsito de la tarde-noche.

El choque se produjo alrededor de las 5.45 de la tarde del lunes cuando la tripulación buscaba descender de emergencia por un desperfecto surgido durante el vuelo.

El registro desde un dashcam, muy cercano al auto Camry, muestra cómo la avioneta impacta de atrás y parece rebotar sobre el techo del Toyota antes de caer sobre su izquierda. De la colisión salieron chispas y fragmentos, lo que refleja la violencia del contacto en plena autopista con tránsito intenso.

Una mujer de 57 años que conducía el Toyota Camry fue trasladada a un hospital y, según las autoridades sanitarias, sufrió sólo lesiones leves. Un testigo del curioso episodio, Jim Coffey, le dijo a Spectrum News 13: “Vimos este avión caer del cielo”, por lo que la escena dejó a varios automovilistas atónitos por lo ocurrido.

El piloto, de 27 años, oriundo de Orlando, y su pasajero, también de 27, de Temple Terrace, no sufrieron heridas y quedaron en el lugar a disposición de las autoridades policiales que actuaron en el incidente.

El VIDEO de avioneta chocando con auto en autopista de Florida, Estados Unidos

El choque provocó el cierre temporal de varios carriles de la autopista mientras los servicios de emergencia trabajaban para despejar la zona y asistir a los posibles heridos.

Las imágenes posteriores exhiben el baúl destruído del auto y restos de la aeronave, cuya parte delantera y un tren de aterrizaje parecen desprendidos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) asumirá la investigación principal del incidente, mientras la Florida Highway Patrol realizará la pesquisa de choque. En tanto, FAA no respondió de inmediato al pedido de comentario consultada por el medio The Post.