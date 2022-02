Una profesora tuvo sexo con un alumno de 18 tras la fiesta de egresados

El exalumno implicado en la historia, conocido solamente como Alumno A, brindó evidencia relacionada con una lista de acusaciones hechas contra la Miss Tweedie al día de hoy.

Melissa Tweedie-5.jpg La docente actualmente vive en Dubai.

El estudiante dijo al Consejo General de Enseñanza de Escocia (GTCS) que "le apenaba" que la señorita Tweedie, que ahora tiene 27 años, estuviera siendo investigada por el evento.

Pero en un comunicado admitió que había bebido alrededor de tres o cuatro pintas de cerveza, una botella de vino, algunos licores, ron y tragos antes de tener relaciones sexuales con la señorita Tweedie en su habitación de hotel.

El Alumno A afirmó que la señorita Tweedie, que ahora vive en Dubai y trabaja como profesora de yoga, pasó la noche en la habitación antes de irse alrededor de las 8 del día siguiente.

Melissa Tweedie-6.jpg Melissa Tweedie ahora se dedica a dar clases de yoga.

La señorita Tweedie supuestamente bailó de manera inapropiada con los alumnos antes de acostarse con uno de ellos, que tenía 18 años.

En la audiencia de este lunes, el Alumno A dijo: "No tuvimos tratos antes del baile de graduación. Antes de la fiesta no tuvimos relaciones. La señorita Tweedie estaba sentada en nuestra mesa. La señorita Tweedie no estaba bebiendo en la mesa, yo sí."

Después del baile de graduación, los estudiantes habían reservado habitaciones en un Premier Inn que estaba a poca distancia de SWG3.

Melissa Tweedie-2.jpg La docente tenía 23 años cuando se desataron los hechos con su alumno. Ahora tiene 27.

El alumno A también declaró: "Yo no invité a la señorita Tweedie al hotel. No sé cómo llegó allí". Pero aseveró que entró a una de las habitaciones del hotel donde se alojaban los estudiantes y que encontró a la profe de Educación Física junto a 9 alumnos.

El comportamiento festivo de la docente y los estudiantes generó una queja por el ruido que se generaba en la habitación, por lo que la mayoría de los alumnos se fueron, salvo el Alumno A. "La señorita Tweedie y y éramos los únicos dos que quedamos en el cuarto", detalló.

Luego indicó: “Bajamos las escaleras y tuvimos sexo en mi habitación. Ella se quedó a pasar la noche y ambos nos fuimos a las 8 del día siguiente."

El Alumno A dijo: "Lo siento mucho por la señorita Tweedie, ya había entregado mi formulario de salida. A mis ojos no fue un evento estudiantil. Esto podría haber sucedido en una noche de fiesta".

El Alumno A dijo admitió haber bebido mucho durante su baile de graduación. "Podría haber tomado tres o cuatro pintas de cerveza, luego una botella de vino, luego licores, tal vez un par de rones y hubo tragos en el medio".

El alumno A preguntó al panel si podía hacerles algunas preguntas, antes de decir: "En mi opinión, este es un problema que involucraba solo a dos partes".

Melissa Tweedie-3.jpg La pasión de Melissa Tweedie actualmente es el Yoga. Da clases en Dubai.

Al respecto planteó: "Este no fue un tema planteado por ninguna de las partes. ¿Cuándo puedo expresar mis sentimientos sobre lo que pasó? En mi opinión, no era un tema que quisiera plantear. Era un tema que la gente quería plantearme. Nunca me han preguntado cómo me siento al respecto".

Por otra parte, se alega que la señorita Tweedie, quien no estuvo presente en la audiencia del juicio, bebió tragos antes de decirles a los alumnos: "¿Podemos actuar por un minuto como si no fuera un maestro?".

La mujer ahora se enfrenta a ser eliminada del registro por el Consejo General de Enseñanza de Escocia (GTCS) luego de las acusaciones.

Las acusaciones sostienen: "Entre el 7 y el 8 de junio de 2017, mientras trabajaba para el Consejo de Renfrewshire como profesora de educación física en la escuela secundaria Gleniffer, en el baile de graduación e inmediatamente después, bailó de manera inapropiada con los alumnos durante el baile de graduación, incluido el contacto físico inapropiado".

Otras alegatos afirman que la docente estaba sola en una cama con el Alumno A y, cuando el Alumno E entró en la habitación, le dijo: "Técnicamente no lo he tocado todavía".

Melissa Tweedie-4.jpg Si bien no hubo delito, la docente podría quedar vetada para dar clases en Escocia.

También se remarca que "la docente estaba bajo la influencia del alcohol hasta el punto de estar ebria en presencia de los alumnos en el Premier Inn y que tenía conocimiento de que un ex alumno tenía drogas y no informó esto a las autoridades correspondientes".

Otro alegato fue que Tweedie le dijo al director de la escuela que estaba en su casa, cuando en realidad estaba en el Premier Inn.

La policía de Escocia fue alertada del incidente y lo investigó en ese momento. Descubrieron que no se había producido ningún delito.