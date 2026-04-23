"Si pierdo el parcial, pierde la vida": estudiante amenaza de muerte a su profesor por Instagram

Tucumán: detuvieron a un estudiante universitario por amenazar de muerte a un docente

Un estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán fue detenido por amenazar de muerte a un profesor en un posteo junto a una foto en la red social Instagram.

Se cree que entre el 12 de marzo y el 4 de abril, el estudiante posteó de forma temporal en su cuenta personal de Instagram, una foto de un arma de fuego dentro de una mochila con un texto agregado que decía: “Pierdo el parcial y el profesor pierde la vida”, acompañado de la canción “Tiempo pa’ matar”, la cual había sido publicada por una cuenta de humor universitario.

Ese día, José Néstor Correa, director general administrativo de la facultad, se presentó ante la Policía para denunciar que la decana, Silvia López de Martín, recibió por WhatsApp la captura de pantalla de una historia que había publicado Marcelo Trejo. El mensaje había sido detectado por una estudiante que le contó a la docente lo que estaba ocurriendo.

hombre detenido Según la información que trascendió, no encontraron ninguna arma de fuego y aunque no se sabe qué delito se le imputará, es probable que se pida la prisión preventiva en su contra.

Los directivos constataron que el sospechoso de 24 años había desaprobado un examen escrito de psicología con nota dos el 27 de marzo. Al reprobar la prueba escrita no pudo exponer la instancia oral y se retiró del establecimiento. Ante esta situación de alerta, se decidió denunciar el caso ante la Policía.

La causa fue derivada a la Unidad Fiscal Criminal, a cargo del fiscal Mariano Fernández, quien ordenó el allanamiento del domicilio del sospechoso. Durante el procedimiento, se secuestró el teléfono celular presuntamente utilizado para la publicación y se concretó su detención.

Luego de lo sucedido, el juez Eduardo González no pidió el arresto domiciliario, pero resolvió que el imputado recupere la libertad mientras continúa sujeto al proceso cumpliendo medidas de coerción de menor intensidad y una prohibición de acercamiento a la Facultad de Psicología de la UNT y a los profesores.