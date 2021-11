Una profesora sedujo y abusó de su alumno de 15 años

Te puede interesar: El colegio San Andrés confirmó 15 casos de Covid positivo y suspendió la presencialidad

Barber era una maestra suplente en la Escuela Princes Risborough en Buckinghamshire (Reino Unido), que fue despedida de la institución cuando una de las tantas fotos eróticas que le enviaba al alumno se viralizaron entre la comunidad escolar. Pero antes de eso, hubo decenas de mensajes en los que ella le hacía preguntas inapropiadas y le contaba cuando se iba a bañar.

Los mensajes se volvieron cada vez más explícitos e incluso en una ocasión ella le escribió: "Cuando estemos en clase, vamos a ver si nos ponemos lo más calientes posible sin que los demás se enteren", le escribió en una ocasión.

Un mes después, en octubre de 2018, se consumó el abuso. Barber recogió al niño en su auto y manejó hasta un área "privada" donde tuvieron relaciones sexuales en un campo. La investigación de la causa arrojó que en esas semanas la mujer había estado buscando en Google: "buenas áreas aisladas".

Sin embargo, el acoso no se detuvo allí. La mujer siguió enviándole mensajes y la historia se terminó filtrando entre la comunidad escolar. Rápidamente los rumores se extendieron e intervinieron primero las autoridades escolares y luego la justicia. Cuando el director entrevistó al alumno sobre lo ocurrido, el joven negó todo. Pero la evidencia que circulaba por los celulares de todos los estudiantes y docentes de la institución eran tan contundentes que, tras el despido de la docente, la causa llegó a los tribunales.

En marzo del 2019, Barber fue arrestada. Y, en declaraciones a un miembro del equipo de abuso infantil de la policía, la víctima contó toda su verdad: "Mentí porque ella me había dicho que podía estar embarazada de un hijo mío y entré en pánico. Les mentí a casi todos menos a mis amigos". Además, afirmó: "Ella dijo que si yo la delataba, básicamente, me iba a derribar con ella. Yo estaba sorprendido: ’¿me vas a acusar de violación?’, le pregunté. Obviamente me enojé y no hablé con ella después de eso".

El fiscal Milne le dijo al jurado: "(Barber) Dijo que estaba pasando por una mala racha con su esposo, que estaba embarazada pero perdió al hijo, querían otro pero no estaba sucediendo. Las cosas se tensaron entre ella y su marido. El chico le había prestado atención, ella bajó la guardia y empezó a hablar con él".

La docente fue acusada de tres cargos. En el primer juicio que se le realizó fue condenada por enviarle al niño fotos en topless vía Snapchat, pero absuelta de causar o incitar a un niño a participar en actividades sexuales mientras se encontraba en una posición de confianza.