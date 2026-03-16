Tragedia familiar: encontraron a sus padres y mascotas muertos al regresar de la escuela.

Accidente muerte cocina

Al percibir un fuerte olor a gas y humo, los tres chicos salieron de la casa y pidieron socorro a sus vecinos, quienes llamaron a emergencias, por lo que en pocos minutos llegó la policía y dotaciones de bomberos.

En el trágico incidente perdieron la vida Katherine Burgos Sánchez, de 32 años, y Miguel Antonio Niquepa Sánchez, de 35, al igual que los dos perros de la familia que se encontraban en la propiedad.

“Los menores alertaron a los vecinos, quienes informaron que cerraron la válvula del cilindro de gas y la perilla del fogón, además de retirar una olla con alimentos que se encontraba sobre la estufa, ubicándola en el exterior de la vivienda”, indicaba el informe de los socorristas.

En tanto que un reporte emitido por la Alcaldía de Rionegro y el Cuerpo de Bomberos, indica que el incidente ocurrió en una finca rural de este sector del Oriente antioqueño, donde un matrimonio y sus dos perros fueron encontrados sin vida.

El informe destaca que en la habitación principal de la casa, un hombre y una mujer, de 35 y 32 años, fueron hallados sobre la cama sin signos vitales. La tragedia familiarno discriminó especies, ya que en una de las habitaciones también fueron encontrados los cuerpos de las dos mascotas, presuntamente víctimas de la misma atmósfera letal.

Cómo murieron el matrimonio y sus mascotas

Peritos especializados del Cuerpo de Bomberos de Rionegro, indicaron que la tragedia familiar fue producto de una muerte accidental, vinculada a una fuga de gas propano o butano durante actividades domésticas. Los efectivos resaltaron que los chicos cortaron la fuga de gas antes de salir de la casa, lo que evitó una tragedia mayor.

“Las personas estaban cocinando morcilla, se acuestan a dormir, cuando llegan los hijos de la escuela, encuentran la casa cerrada, al lograr ingresar encuentran a sus padres y las mascotas muertas”, dice el informe oficial.

Accidente muerte habitación

La policía, tras identificar a las víctimas, determinaron que ni ellos ni sus dos perros muertos presentaban signos de violencia, confirmando que se trató de un accidente doméstico.

Los menores quedaron bajo protección de la Comisaría de Familia, donde se les brinda asistencia psicológica, mientras que el caso quedó a cargo del del CTI de la Fiscalía de Antioquía con la carátula "muerte por inhalación de monóxido".