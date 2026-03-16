Como si se tratara de una verdadera pesadilla, tres hermanos que regresaron de la escuela encontraron a sus padres y a sus mascotas muertos y las autoridades investigan las posibles causas de la tragedia familiar, ya que no había signos de violencia en la vivienda y tratan de confirmar si se trató de una pérdida de gas.
Tragedia familiar: encontraron a sus padres y mascotas muertos al regresar de la escuela
Tres adolescentes que regresaban de la escuela encontraron a sus padres y a sus mascotas muertos, luego de romper la puerta de ingreso a la casa ante la falta de respuestas
De acuerdo a la información oficial, el matrimonio y las mascotas fueron encontrados por sus tres hijos, menores de edad. Los adolescentes, de 12, 13 y 16 años, regresaron de la escuela y hallaron los cadáveres de sus padres y sus perros.
El macabro suceso se registró el último fin de semana en una vivienda ubicada en la vereda Los Pinos, municipio de Rionegro, en Antioquia, Colombia y según precisaron las autoridades, los chicos intentaron ingresar a la casa al regresar de la escuela, por lo que forzaron la entrada con un palo y encontraron los cuerpos de sus padres en una habitación sobre la cama.
Al percibir un fuerte olor a gas y humo, los tres chicos salieron de la casa y pidieron socorro a sus vecinos, quienes llamaron a emergencias, por lo que en pocos minutos llegó la policía y dotaciones de bomberos.
En el trágico incidente perdieron la vida Katherine Burgos Sánchez, de 32 años, y Miguel Antonio Niquepa Sánchez, de 35, al igual que los dos perros de la familia que se encontraban en la propiedad.
“Los menores alertaron a los vecinos, quienes informaron que cerraron la válvula del cilindro de gas y la perilla del fogón, además de retirar una olla con alimentos que se encontraba sobre la estufa, ubicándola en el exterior de la vivienda”, indicaba el informe de los socorristas.
En tanto que un reporte emitido por la Alcaldía de Rionegro y el Cuerpo de Bomberos, indica que el incidente ocurrió en una finca rural de este sector del Oriente antioqueño, donde un matrimonio y sus dos perros fueron encontrados sin vida.
El informe destaca que en la habitación principal de la casa, un hombre y una mujer, de 35 y 32 años, fueron hallados sobre la cama sin signos vitales. La tragedia familiarno discriminó especies, ya que en una de las habitaciones también fueron encontrados los cuerpos de las dos mascotas, presuntamente víctimas de la misma atmósfera letal.
Cómo murieron el matrimonio y sus mascotas
Peritos especializados del Cuerpo de Bomberos de Rionegro, indicaron que la tragedia familiar fue producto de una muerte accidental, vinculada a una fuga de gas propano o butano durante actividades domésticas. Los efectivos resaltaron que los chicos cortaron la fuga de gas antes de salir de la casa, lo que evitó una tragedia mayor.
“Las personas estaban cocinando morcilla, se acuestan a dormir, cuando llegan los hijos de la escuela, encuentran la casa cerrada, al lograr ingresar encuentran a sus padres y las mascotas muertas”, dice el informe oficial.
La policía, tras identificar a las víctimas, determinaron que ni ellos ni sus dos perros muertos presentaban signos de violencia, confirmando que se trató de un accidente doméstico.
Los menores quedaron bajo protección de la Comisaría de Familia, donde se les brinda asistencia psicológica, mientras que el caso quedó a cargo del del CTI de la Fiscalía de Antioquía con la carátula "muerte por inhalación de monóxido".