Polémica

Redadas de inmigración en Los Ángeles generan indignación

Redadas en Los Ángeles dejan decenas de inmigrantes detenidos en el estacionamiento de Home Depot. Activistas denuncian violencia y tácticas ilegales

Por UNO
Fachada de la tienda y el estacionamiento de Home Depot del vecindario Westlake

Fachada de la tienda y el estacionamiento de Home Depot del vecindario Westlake, en el centro de Los Ángeles (Archivo). Crédito: EFE/Ana Milena Varón.

En menos de tres meses, el estacionamiento de una tienda Home Depot en Los Ángeles se convirtió en el símbolo de la dureza de las políticas de inmigración del Gobierno de Trump. Allí, agentes federales han ejecutado cuatro operativos que dejaron decenas de inmigrantes detenidos y fuertes críticas de activistas, quienes denuncian uso excesivo de la fuerza y tácticas ilegales.

Según informa EFE, el último operativo ocurrió en Westlake, un vecindario con fuerte presencia inmigrante. Testigos aseguran que decenas de agentes llegaron en camionetas, cerraron calles, bloquearon el Bulevar Wilshire y lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los inmigrantes.

Personas caminan frente a la tienda Home Depot en el estacionamiento de la tienda, en el centro de Los Ángeles (Archivo). Crédito: EFE/Ana Milena Varón.

Operativos violentos y tácticas cuestionadas

Según la Red de Respuesta Rápida de Los Ángeles (LARRN), la redada más reciente dejó entre ocho y quince detenidos. Videos difundidos muestran a agentes golpeando a personas ya inmovilizadas en el suelo. “Fue un acto de terror indiscriminado contra vendedores ambulantes y jornaleros latinos”, denunció la organización.

Uno de los operativos más polémicos se produjo el 6 de agosto, cuando agentes de ICE y CBP usaron un camión de mudanzas como señuelo en lo que denominaron “Operación Caballo de Troya”. El vehículo se acercó al estacionamiento del Home Depot y un agente, hablando en español, fingió buscar trabajadores. Segundos después, oficiales enmascarados salieron del camión y comenzaron a perseguir a los inmigrantes.

Ese operativo, que terminó con 16 detenciones, fue grabado por un reportero de FOX que acompañaba a los agentes. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y fueron difundidas por funcionarios del Gobierno de Donald Trump, pese a que una orden judicial prohíbe arrestos indiscriminados sin sospecha razonable.

Crece el temor en las comunidades de inmigrantes

Los defensores de derechos humanos advierten que estas redadas en Los Ángeles podrían aumentar, especialmente tras declaraciones del “zar de la frontera”, Tom Homan, quien anunció más operativos en ciudades como Nueva York y Chicago.

Vecinos de Westlake aseguran que el miedo domina a la comunidad. “Los indocumentados ya no deberían acercarse a ningún Home Depot”, dijo Camilo Izquierdo, residente de la zona. El temor convive con la indignación: para muchos, el estacionamiento del Home Depot se ha transformado en un recordatorio de cómo la política de inmigración afecta la vida cotidiana de los inmigrantes en Estados Unidos.

