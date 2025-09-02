Redadas de inmigración en Los Ángeles generan indignación

Uno de los operativos más polémicos se produjo el 6 de agosto, cuando agentes de ICE y CBP usaron un camión de mudanzas como señuelo en lo que denominaron “Operación Caballo de Troya”. El vehículo se acercó al estacionamiento del Home Depot y un agente, hablando en español, fingió buscar trabajadores. Segundos después, oficiales enmascarados salieron del camión y comenzaron a perseguir a los inmigrantes.

Ese operativo, que terminó con 16 detenciones, fue grabado por un reportero de FOX que acompañaba a los agentes. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y fueron difundidas por funcionarios del Gobierno de Donald Trump, pese a que una orden judicial prohíbe arrestos indiscriminados sin sospecha razonable.

Crece el temor en las comunidades de inmigrantes

Los defensores de derechos humanos advierten que estas redadas en Los Ángeles podrían aumentar, especialmente tras declaraciones del “zar de la frontera”, Tom Homan, quien anunció más operativos en ciudades como Nueva York y Chicago.

Vecinos de Westlake aseguran que el miedo domina a la comunidad. “Los indocumentados ya no deberían acercarse a ningún Home Depot”, dijo Camilo Izquierdo, residente de la zona. El temor convive con la indignación: para muchos, el estacionamiento del Home Depot se ha transformado en un recordatorio de cómo la política de inmigración afecta la vida cotidiana de los inmigrantes en Estados Unidos.