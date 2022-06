Profesor golpeó a un estudiante porque le hacía bullying a un compañero. 

► TE PUEDE INTERESAR: Intentaron huir de la Policía, pero fueron detenidos por portar armas de fuego

El profesor contestó por medio de las redes sociales tras la respuesta de los padres: “Demostremos que todavía podemos confiar en queel bien siempre vence al mal. Como profesor me comprometo a seguir impartiendo una buena educación. Gracias a todos los padres que me respaldaron y pidieron justicia por mí, en serio muchas gracias, Dios lo bendiga".

violencia escolar 2.jpg Daniel Mendiola es profesor el Perú del Colegio San Felipe.

Por otro lado, expresó: "Doy gracias a los directivos de esta honorable institución por comprender mi situación y hacer justicia, tal como lo hice yo. Que esto quede como precedente para que todos sepan que aún podemos cambiar, que ser profesor no solo es llenar cuadernos, sino también enseñar y cultivar los verdaderos valores”.

"No me arrepiento de nada"

Sin embargo, el profesor manifestó su temor a ser denunciado e incluso despedido por las autoridades estudiantiles por la forma de actuar que tuvo ante la situación. Mendiola comentó: “Sé que me van a despedir, o tal vez hasta me lleven preso, pero yo ya no podía seguir viendo tal injusticia, semejante abuso contra un indefenso. No me arrepiento de nada”.

Aún ante esas preocupaciones el director del centro educativo señaló que el docente había actuado con firmeza y justicia ante el acto de agresión escolar.

Por otro lado el adolescente que maltrataba a sus compañeros fue expulsado y el alumno afectado recibirá ayuda psicológica tras las constantes agresiones

El directivo del colegio concluyó: "No toleraremos actos de acoso o maltrato escolar entre estudiantes, nuestro deber es educar y no permitir abusos de este tipo”.